Drama med neurjem na Bledu: na turistični vlakec zgrmelo drevo

Blejski policisti so bili okoli 18.30 obveščeni, da je v času neurja na območju Bleda, na cestni turistični vlak padlo drevo. Na vlaku so bili poleg voznika še štirje odrasli potniki. Nihče ni bil telesno poškodovan. Na cestnem turističnem vlaku pa je nastala materialna škoda.

Na kraju so bili gasilci, ki so drevo požagali in odpravili posledice. Cesta je bila v času odprave posledic zaprta za ves promet dobro uro, so sporočili iz PU Kranj.