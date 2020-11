Gantarjev ostri odziv na Janševo pisanje

Tonin se distancira, Gantar je ostrejši

Janša za vrnitev k dogovoru julijskega vrha

Janša: Naslednji dnevi bodo ključni

Bruseljski spletni medij Politico se v prispevku z naslovom Maršal Tweeto piše pismo osredotoča na del pisma, v katerem Janša EU primerja s konvojem ladij, ki plujejo po razburkanem morju. Avtorja Politicovega Playbooka Florian Eder in Zoya Sheftalovich sta tako med drugim uporabila izsek pisma, v katerem Janša piše, da so pred konvojem naših ladij, ki se imenuje EU, čeri in ledene gore.



Avtorja sta se ob tem spotaknila ob metafore, ki jih je Janša uporabil v pismu, s katerim želi prepričati kolege iz članic EU, naj popustijo zahtevam Madžarske. Izpostavila sta primerjavo: »Zanikanje našega zgodovinskega dogovora na julijskem vrhu je kot prepir glede menija na ladji, ki pluje proti ledeni gori.«



Politico se nato vpraša, kaj se bo zgodilo, če drugi voditelji ne bodo sledili »dragocenemu nasvetu«. In navede Janšev odgovor: »V nasprotnem primeru lahko le čakamo, da bo naslednja ladja zapustila konvoj.«



»Dobro jutro. Slovenija bo v drugi polovici 2021 predsedovala Svetu EU,« se prispevek konča z opozorilom.



STA

Pedsednik Evropskega svetaje po navedbah virov pri EU prejel pismo slovenskega premierjao vladavini prava in pogajanjih o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo novega koronavirusa, ki pa ga za zdaj ne komentira. O večletnem proračunu Unije bodo sicer v četrtek razpravljali voditelji EU, so potrdili viri.Janševo pisanje pa ni povzročilo nezadovoljstva le med slovensko opozicijo, od tega so se distancirale tudi nekatere koalicijske partnerice. Obrambni minister in prvak NSise je od pisma distanciral z besedami, da »predstavlja mnenje predsednika vlade Janeza Janše, saj o vsebini ⁦vlada⁩ ni odločala«. Bolj oster je bil minister za zdravje: »EU se sooča z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo po 2. svetovni vojni, enotnost držav članic je bistvenega pomena. Pismo predsednika vlade evropskim voditeljem zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili. To terja resno razpravo,« se je odzval Gantar, ki je do kongresa Desusa, ko naj bi za novega predsednika izvolili, začasni zastopnik Desusa.Janša se v pismu, naslovljenem na voditelje članic in institucij EU, zavzema za vrnitev k dogovoru julijskega vrha EU o finančnem okviru za spopad z epidemijo, ki ga zdaj po njegovem mnenju spodkopava nedavni dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o pogojevanju koriščenja sredstev s spoštovanjem vladavine prava.»Dilema, ki je pred nami, je zelo preprosta. Spoštovanje dogovora z julijskega vrha je odgovoren pristop k dobri prihodnosti EU. Nespoštovanje pa je ravno nasprotno,« je poudaril. »Danes številni mediji in nekatere politične skupne v Evropskem parlamentu odkrito grozijo z uporabo instrumenta, napačno poimenovanega 'vladavina prava', da bi z večinskim glasovanjem disciplinirali posamezne države članice,« je opozoril slovenski premier v pismu.»Tisti med nami, ki smo del življenja prebili pod totalitarnimi režimi, vemo, da se odstopanje od realnosti začne, ko procesi ali ustanove dobijo imena, ki pomenijo ravno obratno od njihovega bistva,« je še dodal.V skoraj štiri strani dolgem pismu je omenil tudi, da smo bili leta 2014 v Sloveniji »priče ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov«, nobena od institucij EU pa se takrat ni odzvala niti z enim samim opozorilom.Zapisal je še, da vladavina prava po definiciji pomeni, da o sporih odloča neodvisno sodišče in ne politična večina ali katera koli druga institucija. »Če politično telo svojo odločitev imenuje vladavina prava, naredi že prvi korak stran od realnosti,« je ocenil. Pismo je končal z opozorilom, da bodo prihodnji dnevi ključni za dosego pravičnega in uravnoteženega dogovora, ki bo temeljil na julijskem dogovoru voditeljev Unije. »Samo s hitrim končanjem tistega, kar smo začeli julija, bomo lahko izpolnili visoka pričakovanja ter tlakovali pot k močnejši Evropi v obdobju po pandemiji,« je izpostavil.