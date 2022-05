Ganljivo slovo prijateljice: mnogo prehitro je umrl komaj 29-letni Beno

Kralji ulice so na facebooku poobjavili zapis dekleta, ki žaluje za preminulim 29-letnim Benom. Kot je zapisala, je Beno za nekaj časa zasvojenost z drogo zamenjal za fitnes in uteži, a to žal ni trajalo dolgo. »Zelo mi je bilo žal, ko sem videla, da počasi polziš nazaj na stara pota, ko pa sem te videla popolnoma shiranega, sem vedela, da ne boš več dolgo. Po načinu pisanja in govora sem vedela, da počasi blediš, in tako sem vsak dan spremljala objave Kraljev ulice in čakala, da naletim na tvojo osmrtnico. Danes se je to zgodilo. V ušesih mi je začelo piskati in za kratek čas je dih postal neznosen.«

»Tudi to si bil ti. Trmast in svoboden.«

»Že cel dan strmim predse in se sprašujem, če bi te lahko prej spravila k zdravniku, če bi lahko kar koli naredila, da bi se ta zgodba odvila drugače, pa vedno znova naletim na zid. Tudi to si bil ti. Trmast in svoboden. Nihče te ni mogel premakniti, če tega nisi hotel sam. Na neki način sem to tudi občudovala pri tebi.«

