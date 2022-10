Folkloriste blagoslovil srebrnomašnik (FOTO)

V Veržej so prišle folklorne skupine iz Prlekije in Prekmurja. Najprej so se udeležili svete maše v župnijski cerkvi svetega Mihaela ter prebrali prošnje. Po maši so se v povorki odpravili do prireditvenega prostora pri Centru domače in umetnostne obrti in se predstavili domačinom ter drugim obiskovalcem.

Pred nastopom jih je blagoslovil župnik Srečko Fras.

S plesom, petjem in glasbenimi instrumenti so se predstavili Starejša folklorna skupina KD Slavko Osterc Veržej, etno glasbena skupina Veseli Prleki iz Društva upokojencev Križevci, Folklorno društvo Prekmurje Lendava, Folklorna skupina Kulturnega društva Cven in Folklorna skupina Leščeček KD Slavko Osterc Veržej. Pred nastopom je blagoslov folkloristov, njihovih kostumov in ljudskih instrumentov opravil letošnji srebrnomašnik, domačin iz Veržeja, sicer pa župnik v župniji Mala Nedelja Srečko Fras, pri blagoslovu je bil navzoč župnik župnije Veržej, salezijanec Jože Pozderec.

Povorka folklornih skupin.

Vsaka skupina, ki se je predstavila na odru, je pripravila zanimiv nastop in bila nagrajena z bučnim aplavzom. Obiskovalci so na prireditvi uživali ob urnih petah plesalcev. Spoznali so del bogate kulturne in folklorne dediščine Prlekije in Prekmurja. Po nastopu folklornih skupin je zbranim nekaj besed namenil direktor Zavoda Marianum Veržej, salezijanec Blaž Cuderman, in vsem skupinam podelil zahvalo za nastop.