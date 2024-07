Filmska akcija, ki so jo snemali po piranskih uličicah, prihaja avgusta (FOTO)

Pisalo se je leto 2022, ko so se septembra po piranskih uličicah in strehah preganjali Mark Wahlberg, Halle Berry in drugi igralci, kaskaderji ter statisti; potekalo je snemanje dela akcijskega filma The Union, ki bo premiero dočakal naslednji mesec. Čeprav to ni bilo prvič, da so filmarji – in še tuji za povrh – izkoristili pravljično kuliso Pirana za svoje zgodbe, pa je imela Slovenija ob zvezdniški zasedbi v filmu še svoj vložek. Finančni: sredstva v višini 2,5 milijona evrov so zagotovila ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za finance ter ministrstvo za kulturo. Hollywood pač še v Piran ne pride brez računice.

Glavno žensko vlogo v filmu The Union so zaupali z oskarjem nagrajeni Halle Berry. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Mark Wahlberg se iz delavca spremeni v vohuna. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zdaj se je na spletu pojavil kratek, poltretjo minuto dolg napovednik filma, ki ga bodo na največji filmski pretočni platformi Netflix (slednjega prek spleta spremlja okoli 270 milijonov naročnikov v 190 državah) premierno predvajali 16. avgusta. Zgodba spremlja gradbenega delavca Mika (Mark Wahlberg) iz Jerseyja, ki se nenadoma znajde v svetu vohunov in tajnih agentov, ko se v njegovem življenju ponovno pojavi njegova srednješolska ljubezen Roxanne (Halle Berry) in ga vplete v visoko tvegano misijo ameriške obveščevalne službe, kot so vsebino filma povzeli pri Netflixu.

Med agentsko-akcijskimi zapleti se očitno Mike in Roxanne pred prihodom v Piran že pošteno zagrejeta: v kratkem napovedniku vidimo prizore divje vožnje okoli piranskega svetilnika, pa pregon z dvokolesniki po uličicah, s tremi avtomobili po ulici (medtem ko Wahlberg skozi vrata BMW s koprskimi registrskimi tablicami drži nasprotnika), skakanje in drsenje po strehah ličnega slovenskega mesteca.

Filma še zdaleč niso ustvarili le onkraj luže: ko so prizorišče med snemanjem obiskali ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za gospodarstvo Matjaž Han in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar ter se srečali z režiserjem Julianom Farinom, je Han poudaril: »Dobra filmska produkcija znanih svetovnih medijskih hiš, kot je Netflix, lahko pomembno prispeva h globalni promociji države. Poleg tega pa ima filmska produkcija tudi multiplikativen učinek na domače gospodarstvo in turizem.«

340 Slovencev je sodelovalo.

Vrečkova pa je izpostavljala: »V tako obsežen projekt so vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko število slovenskih delavcev in delavk na področju filma, ki sodelujejo s kolegi in kolegicami iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije vedno mednarodne.« Pri pripravi in izvedbi projekta je sodelovalo več kot 340 slovenskih delavcev, kar je bila več kot polovica celotne ekipe. Kulturna ministrica je še dodala, da so »prav zaradi spodbujanja različnih povezav, ki so širše od samega področja filma, saj segajo na področje gospodarstva in turizma«, z vlado sofinancirali tujo produkcijo. Sicer pa je film tudi v času snemanja precej denarja pustil pri nas: za stroške snemanje ter (pred)priprave so ustvarjalci predvideli štirikrat več denarja, kot so jim ga dala naša ministrstva.

Režiserja sta med snemanjem obiskala tudi direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar ter gospodarski minister Matjaž Han. FOTO: Chris Barr/Gov.si

Tudi sicer tuji fimarji radi snemajo v Piranu. FOTO: Šuligoj Boris