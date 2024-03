Fides za mediacijo odvetniške zbornice

Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sporočili, da so z optimizmom sprejeli prejeto pobudo za pomoč pri mediaciji v okviru mediacijskega centra odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije. Ob tem pozivajo vladno stran, naj tudi sama sprejme ponujeno pobudo in naj aktivnosti začne čim prej.

Ob tem so dodali, da so torkovi pogovori s predsednikom vlade Robertom Golobom, ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in vladno pogajalsko skupino vendarle prispevali k temu, da bodo v sindikatu Fides po osmih tednih stavke prejeli konkreten pisni predlog reševanja stavkovnih zahtev.

»A so pogovori razkrili tudi, da si vsebino že podpisanih sporazumov obe strani razlagata drugače, kar nas v sindikatu skrbi,« so navedli v sporočilu za javnost. Zato so takoj predlagali, naj se v pogajanja vključi mediatorja, ki bi jim to zagato pomagal razrešiti, vendar vladna pogajalska stran v torek odgovora na to ni podala, so poudarili.

Z vlado imajo podpisana dva sporazuma

Čeprav so zadovoljni, da so se zadeve začele premikati, ne morejo zanemariti dejstva, da imajo z vlado že podpisana dva sporazuma, za katera ocenjujejo, da sta dobra popotnica za prihodnjo stabilizacijo zdravstvenega sistema.

Po drugi strani pa je namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež, sicer državni sekretar na ministrstvu za zdravje, povedal, da se na torkovih stavkovnih pogajanjih s Fidesom nobena stran ni odločila za mediacijo. »Če se kakršnakoli potreba po mediaciji pojavi bolj konkretno, potem bo pač to stvar, ki jo bo treba obravnavati na naslednjih pogajanjih,« je dejal.

Sindikat Fides je zdravniško stavko, ki traja že osmi teden, začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigom plač starejšim zdravnikom.