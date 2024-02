Fajonova prodaja vilo, Žibert za najem stanovanja plačuje 2100 evrov na mesec

Po pisanju Dela so se v stranki SD, ki jo vodil Tanja Fajon, odločili, da zaradi dolga, ki je ocenjen na 1,85 milijona evrov, prodajo vilo na Levstikovi 15.Trenutno se izvaja cenitev vile, kmalu pa bo objavljena javna dražba.

Ker ima v prostorih na Levstikovi prostore Inštitut 1. maj, ki sta ga konec leta 2022 ustanovila zdaj že bivši generalni sekretar Klemen Žibert in predsednica Fajonova, morajo še pred prodajo vile odpovedati najemno pogodbo omenjenemu Inštitutu, ki za najem vile stranki SD plačuje 13.500 evrov na mesec.

Aprila lani se je stranka SD iz prostorov na Levstikovi 15 preselila na Nazorjevo 6. Na Levstikovi pa deluje strankin Inštitut 1. maj. FOTO: Črt Piksi, Slovenske novice

Gre za vilo, ki jo zaradi nekdanjega lastništva judovske družine Moskovič nekateri imenujejo judovska vila. V preteklosti je prvak SDS Janez Janša stranko SD obtožil, da delujejo v ukradeni vili. Tam so namreč dolga leta imeli prostore preden so se aprila lani preselili na Nazorjevo 6. Stranka SD je zaradi Janševih navedb proti njemu vložila tožbo na Okrajnem sodišču v Velenju, tam pa so odločili, da se mora Janša javno opravičiti, sodišče mu je naložilo tudi plačilo 12.476 evrov odškodnine.

Po pisanju Dela ima Žibert v isti stavbi na Nazorjevi 6, kjer ima prostore stranka, v najemu stanovanje, najema pa ga od istega podjetja kot stranka SD (KF storitve in razvoj, d. o. o.,). Žibert zase najema 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje, zanj pa plačuje 2100 evrov na mesec. Kot generalni sekretar SD je na mesec zaslužil okoli 3000 evrov neto, še piše Delo.