Eva razstavlja tudi v vesolju

Na Blejskem gradu je od 15. novembra na ogled razstava del vsestranske umetnice Eve Petrič. Pod skupnim naslovom V mreži zank neskončnosti bodo njene mojstrovine, tako na prostem kot tudi v razstavnih prostorih, na ogled vse do 4. februarja. Razstavo v sodelovanju z avtorico pripravljajo v Zavodu za kulturo Bled.

Eva se ukvarja tako s fotografijo, snemanjem in umetniškimi instalacijami kot tudi s performansi, zvokom in literarnim ustvarjanjem. FOTO: Osebni arhiv

Njena dela bodo na ogled do 4. februarja. FOTO: Osebni arhiv

Na treh vozliščih

Eva se ukvarja tako s fotografijo, snemanjem in umetniškimi instalacijami kot tudi s performansi, zvokom in literarnim ustvarjanjem. Del njenega ustvarjanja je tokrat prvič na ogled tudi na Bledu, je povedala mag. Lea Ferjan, direktorica blejskega zavoda: »V Zavodu za kulturo Bled razstavne vsebine vse bolj širimo tudi na prosto, zato je razstava Eve Petrič na ogled po celem gradu. Avtorica je razstavo zasnovala v sozvočju s starodavnim prostorom. Razvija se na treh različnih vozliščih, na treh zanimivih točkah na gradu, v baročni kapeli, pod lapidarijem in pred Viteško dvorano, ter seveda v Galeriji Stolp, kjer sta predstavljena konceptualni del celotne razstave mreženja in fenomen prevajanja nevidnega v vidno. Želela sem tudi tehnično in tematsko povezati vsa ta vozlišča. Zato na primer na razstavi lahko vidite slike, ki vsebujejo instalacijo, razstavljeno v kapeli.«

Eva je diplomirala leta 2005 iz psihologije in vizualne umetnosti na univerzi Webster na Dunaju, leta 2010 pa magistrirala iz novih medijev na Transart Institute Berlin/Danube University Krems. Za svoja dela, ki so bila doslej prikazana na več kot 100 samostojnih in več kot 130 skupinskih razstavah povsod po svetu, je prejela številna priznanja in nagrade. Njen mini art objekt Earthling Tattoo Seal je leto 2022 preživel na Mednarodni vesoljski postaji. V katedrali sv. Štefana na Dunaju njeno delo Kolektivna korona vrtnica od oktobra 2020 opozarja na pomen solidarnosti pri spopadu s pandemijo covida-19.

Uradno odprtje razstave z umetničinim vodenjem bo v petek, 1. decembra 2023, ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu, s kulturnim programom.