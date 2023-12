Enostavnejše plačevanje na polnilnicah

Doslej smo polnjenje električnega vozila prek aplikacije easypark lahko poravnali samo na polnilnicah Energije Plus v Mariboru, z novim letom (verjetno že konec januarja 2024) pa bo z easyparkom mogoče plačati polnjenje na vseh polnilnicah podjetja Elektro Ljubljana, ki so označene z blagovno znamko Gremo na elektriko.

Ker gre za eno od bolj razvejanih mrež v Sloveniji s skoraj 600 večinoma 22-kilovatnimi polnilnicami v večjih mestih, je ta pridobitev za lastnike električnih vozil še bolj pomembna. Sistem skupine EasyPark se integrira z vsemi polnilnimi postajami in odpravlja potrebo po okornih plačilnih mehanizmih in uporabo več različnih aplikacij.

Sistem skupine EasyPark odpravlja potrebo po okornih plačilnih mehanizmih in uporabo več različnih aplikacij. FOTO: EasyPark

Preprosto plačevanje

Vse skupaj poteka v aplikaciji easypark s prijaznim uporabniškim vmesnikom, ki dovoli plačevanje na želeni način, medtem ko se transakcije samodejno beležijo in obdelujejo v oblaku.

Sočasno s širjenjem funkcionalnosti skupina EasyPark širi tudi seznam parkirišč, na katerih je mogoče plačevati z njeno aplikacijo. Tako bo po novem parkiranje preprosto plačevati tudi na novem parkirišču pred Ljubljanskim gradom. Že prej pa je skupina EasyPark na parkirišču ob ekonomski fakulteti v Ljubljani, mariborski garažni hiši City in koprskem Belvederju uvedla sistem camerapark, ki sam zazna prihod in odhod vozila na parkirno mesto in nato tudi sam izvede plačilo.