V Sindikatu kmetov Slovenije so bili še kako ogorčeni nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji Možgan v okolici Krškega: »Kot kaže, je bilo govedo ob vrnitvi v precej slabšem stanju kot ob odvzemu!« Dodali so, da so morali lastniki eno žival že usmrtiti, dve pa sta bolni z vročino. Sindikat zato še enkrat več pričakuje takojšnje ukrepanje odgovornih. »Pred dvema mesecema je bilo govedo odvzeto na nezakonit način, največji očitek je bila prav stopnja umazanosti živali, ki je bila posledica proste paše ter obilnega deževja in namočenega terena. Govedo zaradi vremenskih okoliščin tedaj ni bilo v ide...