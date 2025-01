Ekonomsko-socialni svet: ukrepi za delovna mesta potrjeni, reforme nepremičnin in plač v zastoju

Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so socialni partnerji soglasno potrdili predlog zakona o krizni shemi skrajšanega delovnega časa, ki bo zdaj šel v javno razpravo. Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da bo zakon omogočal podjetjem delno povračilo nadomestila plač v času gospodarskih kriz, s ciljem ohranitve delovnih mest. Predlog so pozdravili tako delodajalci kot sindikati, pri čemer je Mitja Gorenšček iz GZS izpostavil, da si gospodarstvo za to prizadeva že od leta 2020.

Razprava o nepremičninskem davku je pokazala široko nezadovoljstvo obeh strani. Gradivo ministrstva za finance je bilo ocenjeno kot premalo konkretno in neustrezno za nadaljnjo obravnavo. Lidija Jerkič iz ZSSS je poudarila, da manjkajo ključne definicije, medtem ko so delodajalci opozorili na tveganje dodatnih obremenitev gospodarstva.

Usklajevanje minimalne plače težavno

Največ nesoglasij je bilo pri uskladitvi minimalne plače. Sindikati zahtevajo dvig za 3,5 odstotka, da bi minimalna plača presegla prag revščine, delodajalci pa podpirajo le dvig v višini inflacije. Minister Mesec bo o odločitvi razpravljal z vlado in jo sporočil prihodnji teden, hkrati pa napovedal septembrski izračun minimalnih življenjskih stroškov.

ESS je obravnaval tudi novele zakonov o tujcih, ki prinašajo dovoljenja za digitalne nomade in dodatno zaščito delavcev migrantov, ter sezonsko delo v turizmu in gostinstvu. Seja je izpostavila podporo krizni shemi in potrebo po nadaljnjih usklajevanjih pri ključnih reformah.