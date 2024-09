Eden je izžagal lintverja, drugi navdušil s čapljo (FOTO)

V visokem, vročem poletju so se od letošnje sezone poslovili tudi slovenski kiparji z gozdarsko motorno žago. Kot že šest let doslej so jih v idiličen gorski kraj Solčavo zvabili tamkajšnji znani motorkarji, ki po Sloveniji ter v bližnjih krajih sosednjih dežel nizajo uspehe v izdelovanju različnih uporabnih in dekorativnih predmetov.

Bistvo je v spretnosti ter nadarjenosti (po)ustvarjanja kiparskih del iz tehničnega lesa, praviloma listavcev. V eni uri, ki je na voljo, iz kosa hloda, pretežno le z mečem motorne žage, izoblikujejo najlepše in verodostojne kiparske izdelke.

Tekma čeljenja hlodov s starimi motorkami

Strokovno vodstvo motorkarske gavde

Za zabavo in zares

V Solčavi so na pobudo treh prijateljev, spretnih gozdarjev Andreja Grudnika, Ceneta Robana ter Matije Vavdija, pred osmimi leti vzpostavili etno koncept, ki posega v življenje in delo predhodnikov na Solčavskem. V bogatem gozdnem zaledju pod gorsko mejo Raduhe, Olševe in Kamniško-Savinjskih Alp so še pred slabim stoletjem podirali drevesa z ročnimi žagami amerikankami, ki so jih obvladovale le močne roke gozdarskih delavcev. Kasneje so les razžagovali v deske in prizme na venecijankah. To delo je bilo zelo naporno in nevarno. V ohranjanje spomina na tisti čas ter prve motorne žage v Solčavi že od nekdaj veliko vlagajo, negujejo tudi dediščino spravila lesa iz strmih gozdov po drčah ali rižah, konjske vleke ter plavljenje lesa po narasli Savinji.

Kar se Janezek nauči ...

Zato je del sodobne motorkarske gavde prikaz del iz bližnje preteklosti ter spretnosti in talenta s povsem moderno tehniko. Društvo Speed Carving Logarska dolina, ki šteje okrog 30 mladih mož, fantov in deklet, konec solčavskih poletnih počitniških dni prireja zabavne in tekmovalne prireditve. Zaradi pandemije covida-19 in lanskoletnih poplav je dogodek dvakrat odpadel, tokrat pa so nadaljevali v vsem sijaju na šesti motorkarski gavdi. Za domačine ter vse številnejše turiste priredijo hrupni dogodek z osrednjim programom, predstavitvijo tesarsko-mizarskih del ob izdelavi hišic in pomožnih objektov hlodovk ter igrami in tekmovanjem s starimi ter najsodobnejšimi motornimi žagami.

Hitro in natančno

Na prizorišču pod Raduho so izvedli solčavske obšesti (opravila): v igrah v dvojicah, v prenašanju in zlaganju bukovih drv za kurjavo, v hitrostnem žaganju z ročno žago v parih ter s tekmovanjem v točnem in časovno merjenem čeljenju (prirezovanju) hlodov. Ta del je bil zabaven, a je zahteval veliko spretnosti in znanja ter telesne moči in izkušenj. S starimi motorkami različnih modelov in starosti, tako motornimi kot električnimi žagami, so se v čeljenju hlodov pomerili številni tekmovalci, tudi precej mladih. Kar 13 jih je prikazalo različne sloge in pristope v žaganju na čas in pri pravilnosti reza.

Motorkarji iz Slovenije in Hrvaške

Lepe Solčavanke so tekmovale v pripravi kurjave za zimo.

13 tekmovalcev je prikazalo različne tehnike.

Zmagovalec Matej Urh iz Borovnice

Najbolj so se izkazali Aleksander Ošep, ki je bil prvi, ter Tomaž Hribar in Janez Urbančič, četrto uvrstitev si je prislužil najmlajši domačin Filip Matk. Pri osrednji, zadnji tekmi hitrostnega kiparjenja v finalnem delu dogodka se je pomerilo 10 odličnih žagmojstrov, ki so pokazali spretnost in nadarjenost v oblikovanju lesa. To terja tudi nadarjenost ter smisel za oblikovanje materiala in umetniško spretnost. Domačin Matija Cigljar je v eni uri izdelal zmajevo glavo bajeslovnega lintverja iz Logarske doline, Tadej Brgles z Ljubnega pa gorskega svizca. Gornjegrajčana Matjaž Ugovšek in Peter Bastl sta ustvarila veverico s storžem in povečavo glida verige motorne žage. Gosta iz Hrvaške Dario Horbec in Željko Ilić sta izžagala gozdarski traktor ter divjega zajca.

Najboljši po mnenju ocenjevalne komisije so bili Matej Urh iz Borovnice pri Vrhniki z lisico, Anže Kobala iz Kočevja s čapljo na lovu v vodi in Klemen Omejc iz Preddvora z motoristom dirkačem. Dobili so praktične nagrade in pokale, vsi preostali priznanja in praktična darila pokroviteljev. Ko se je polegel zven v ušesih obiskovalcev ter vse večje množice turistov, ki so šele v večerni zarji zapuščali Logarsko dolino, je prelepo solčavsko prizorišče razgibal Ansambel Roka Žlindre in priredil zabavo za vse, ki so si želeli prijetne poletne sprostitve. Zadovoljen z vse bolj obiskano prireditvijo je bil tudi predsednik društva prireditelja Aleš Robnik; povabil nas je, naj pridemo tudi prihodnje leto, na Solčavsko pa v vseh letnih časih, saj vabijo gore in doline ter prijazni domačini, ljudje dobre volje, vse tja do Logarskih trat.

Matjaž Ugovšek je izžagal veverico.

Slovenski šampion z motorko Tadej Brgles je zarezal v klado.

Trlo se je radovednih ljudi.