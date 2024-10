Dušana Mravljeta odnesla vodna ujma!

»Po čoln sem šel. Ne vem, kaj sem hotel, močno je deževalo, mimo apartmaja je po stopnicah divjala voda, tekel je hudournik. Voda me je zagrabila in odnesla,« se danes srhljivih scen z otoka Korčula spominja 71-letni Dušan Mravlje. Svojčas izjemni ultramaratonec, ki je premikal meje doma in na tujem, je danes vesel in bogu hvaležen, da je živ. Ni veliko manjkalo in bi bridki konec storil na Jadranu. »Na Korčuli dopustujem že 25 let, tudi letos sva prišla s partnerico Damjano in najela apartma v Pupnatski luki, ki velja za najlepši zaliv na Korčuli in enega najlepših na Jadranu. Prispela sva v...