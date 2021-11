Po Jožefovi kapi še ogenj uničil hišo. Ko je izbruhnil požar, sta še spala

Na predzadnjo oktobrsko soboto se je v Skakovcih, kjer si roko podajajo gorički hribčki in ravnica ob Muri, razdivjal požar, ki je na pragu zime vzel dom štiričlanski družini, 51-letnemu Jožefu Fašalku, njegovi 43-letni partnerici Simoni Rengeo, oba sta invalida, ter njunima sinovoma, 23-letnemu Petru in 19-letnemu Gašperju.

Gasilci so hitro prispeli. FOTO: PGD Cankova

Usodnega 23. oktobra minuto po pol šesti uri zjutraj je Regijski center za obveščanje aktiviral gasilce treh lokalnih prostovoljnih gasilskih društev, ker da v Skakovcih 28 gori hiša. Pozneje je Uprava RS za zaščito in reševanje poročala, da je zagorelo okoli 75 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjskega objekta, požar pa so pogasili člani PGD Skakovci, Cankova in Gerlinci.

Po besedah Silvestra Rogana, poveljnika PGD Cankova, jih je v intervenciji sodelovalo 30. Pozneje so s PU Murska Sobota sporočili, da je »zgorelo ostrešje stanovanjske hiše in del ostrešja gospodarskega poslopja. Ugotovljeno je bilo, da je požar izbruhnil zaradi kratkega stika na priključnem vodniku električnega grelnika vode. Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 30.000 evrov škode.«

Zbudilo jo je pokanje

»Gasilci so hitro prispeli. Če jih ne bi bilo, bi se vse skupaj končalo še huje, saj so bili plameni visoki nekaj metrov in ogenj se je hitro širil, tako da bi zgorela tudi pritličje in gospodarski objekt, ki je povezan s stanovanjskim delom,« nam je povedala Simona. Ko je izbruhnil ogenj, sta s partnerjem še spala.

Jožef in Simona sta hvaležna tudi županu Danilu Kacijanu. FOTO: Oste Bakal

»Gašper se je okoli petih zjutraj vrnil z zabave in šel spat, a ni ničesar slišal ali videl. Sama sem pol ure pozneje slišala močno pokanje iz kurilnice. Hitro sem šla pogledat, vendar zaradi dima nisem mogla vstopiti. Z Jožefom in Gašperjem smo takoj zapustili hišo. Poleg gasilcev sem poklicala tudi starejšega sina in je hitro prišel domov. Gasilci so dokaj hitro končali svoje delo, nato pa še pomagali pri saniranju okolice. Seveda so bili zraven tudi sosedje, tako da so nam vsi skupaj vrnili upanje, da v nesreči nismo ostali sami. Prijetno nas je presenetil tudi župan, ki se je takoj pozanimal, ali imamo kakšno možnost začasne namestitve. Potem jo je sam hitro poiskal, pri naših sosedih Šinkovih, ki imajo hišo tudi v Gornjih Črncih, na drugi strani občine Cankova. Za to smo jim izjemno hvaležni, ni pa trajna rešitev.«

Pomagajmo Jožefu, Simoni in njunima otrokoma Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini iz Skakovcev, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom Za Fašalek-Rengeo, sklicna številka 7245. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Jožef, ki ni zaposlen, je komaj nekaj dni prej prišel z daljšega zdravljenja po možganski kapi, zdaj ga mora nadaljevati. Tudi Simona, ki dela v invalidskem podjetju Želva, ne zasluži veliko. Res je, da sta trenutno zaposlena sinova, eden pri Kleparstvu Šinko, drugi pri podjetju Roto iz Černelavcev, a kljub temu za novo streho in obnovo notranjosti hiše nimajo denarja, po neuradnih ocenah bi potrebovali več kot 30 tisočakov. Sploh ker so pred nekaj meseci, julija, prenovili streho!

Županova prošnja

»Zgorelo je celotno ostrešje in hiša v tem trenutku ni uporabna. Materialno stanje družine je zelo slabo in v nobenem primeru ne morejo obnoviti objekta, na katerem je treba v celoti zamenjati ostrešje s kritino, popraviti električno inštalacijo in odpraviti posledice gašenja, torej adaptirati in prepleskati prostore. V ta namen se vljudno na vse ljudi dobre volje obračamo s prošnjo za pomoč.

Občina Cankova v proračunu nima posebnih sredstev za takšne primere, vendar smo kljub temu prevzeli celotne stroške začasne namestitve družine, ki smo ji tudi priskrbeli kurjavo, prav tako sodelujemo pri odstranjevanju ostankov požara in iščemo še druge možnosti, da bi ji omogočili lažjo prebroditev težav. Prek občine se zbirajo tudi ponudbe za rekonstrukcijo pogorelega ostrešja, popravilo električne inštalacije in notranjosti hiše,« nam je pojasnil cankovski župan Danilo Kacijan, hvaležen vaščanom, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic požara in bodo tudi pri nadaljnji sanaciji. Kurilno olje za družino je sicer kupil iz lastnega žepa.

30 gasilcev je posredovalo.

Jožef, Simona, Peter in Gašper pa seveda upajo, da bodo kmalu v obnovljenem domu. Kolikor morete, jim lahko pomagate tudi drage bralke in bralci prek Sklada Ivana Krambergerja.