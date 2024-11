V Adergasu v Občini Cerklje na Gorenjskem s pevskimi večeri že 11. leto ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življenje prejšnjih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, obenem pa poskrbijo za veselo druženje vaščanov vseh generacij. Prireditev Družina poje je v sodelovanju z občino zelo uspešno organiziralo KUD Pod lipo Adergas, kulturna dvorana je bila nabito polna. Pevci so prišli iz cerkljanske, komendske in šenčurske občine. Z ubranim petjem so navdušili prav vsi nastopajoči, prepevali so ponarodele in stare ljudske pesmi, občinstvo pa jih je nagradilo z dolgim aplavz...