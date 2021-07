Drnovškov minister usodno padel s češnje

Kako se lahko življenje čez noč spremeni, nazorno pripoveduje zgodba zakoncev Franca in Alenke Avberšek iz Velenja. Nekdanji izvršni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije in ministru za energetiko v prvi Drnovškovi vladi, sicer pa nekdanjemu direktorju Premogovnika Velenje in nato Inštituta za ekološke raziskave ERICo, je padec s češnje pred šestimi leti postregel z ne prav zavidljivim izzivom, ki je povsem na novo zastavil njuni življenji. V podhodu pri velenjski pošti je razstavil svoja slikarska dela. FOTO: Gordana Stojiljković Avtohtona Velenjčana imata tri otroke in sedem vnukov, vse...