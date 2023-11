Drama v Radencih: Roman Leljak potrdil, da bodo imeli nove volitve

V Radencih je na sredini seji občinskega sveta odstopilo devet od 16 članov občinskega sveta, večinoma iz vladajoče koalicije. Med njimi je tudi podžupan Miran Jelen. Kot je pojasnil za STA, so se za ta korak odločili, ker se v dosedanjem razmerju moči ni dalo ničesar narediti. Januarja bodo tako v Radencih nove volitve članov občinskega sveta.

Župan Radencev Roman Leljak je potrdil, da je prejel devet odstopnih izjav. Ob tem je v zapisu na Facebooku še napovedal, da jih bo v roku osmih dni predal občinski volilni komisiji, ki bo začela postopek v skladu z veljavno zakonodajo.

»Sledijo predčasne volitve občinskih svetnikov v občinski svet, ki bodo izvedene v skladu z zakonodajo in predpisanimi roki. V tem času se bomo potrudili, da bo delo na občini potekalo nemoteno in bo izvedba nujnih del zagotovljena, kljub finančnim omejitvam zaradi nepotrjenega rebalansa na zadnji redni seji občinskega sveta. V teh dneh vas bomo o vseh podrobnostih obvestili z dopisom, ki bo poslan občankam in občanom v vsa gospodinjstva,« je še sporočil Leljak.

Na dnevnem redu omenjene seje občinskega sveta je bil namreč tudi rebalans proračuna v prvem branju, v katerem je med drugim postavka za sredstva, ki naj bi jih občina Radenci dobila iz državnega proračuna za pomoč po avgustovskih poplavah.

Iz občinskega sveta so izstopili Miran Jelen, Mojca Smolko, Franjo Mulec, Darjan Meglič, Tina Zver in Mihael Klobasa z županove liste, Franc Himelrajh iz SDS, Dominik Petek iz Nove Slovenije ter Janez Konrad iz opozicijskega Gibanja Svoboda.

Nič se ne da

Jelen je ob tem za STA povedal, da se v občini v sedanjem razmerju moči »osem proti osem« ni dalo ničesar narediti, saj da je bila osmerica opozicijskih svetnikov »vedno proti vsemu«.

V primeru zmage na novih volitvah si v županovi listi obetajo, da bodo lahko normalno delali. »Če pa nas ne bo devet, da bodo oni zmagali, pa bo po vsej verjetnosti odstopil tudi župan,« je povedal Jelen.

Neformalni vodja opozicije, Bogdan Lesjak iz Gibanja Svoboda, je za STA izrazil zadovoljstvo, ker prihaja do novih volitev. V tem vidi priložnost, da se občani odločijo, kaj je zanje najboljše. »Predvsem tisti, ki so bili v volilnem času na nek način zavedeni,« je dodal.