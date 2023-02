Drama v državnem zboru, na seji počilo med poslanko in predsednico DZ

Na začetku današnje seje, na kateri bodo poslanci glasovali o imenovanju novega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, je bilo zelo napeto. Med predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec se je vnel prepir, ker je predsednica državnega zbora sejo, ki se je začela ob 9. uri, prekinila za eno uro in jo nadaljevala ob 10. uri, ker je bil predlagatelj – predsednik vlade – zadržan.

Godčeva je ob začetku seje predsednico vprašala, zakaj je bila ta prekinjena oziroma prestavljena. Želela je obrazložitev in pojasnilo, kakšna je bila zadržanost predsednika vlade. Klakočar Zupančičeva je dejala, da ji ni treba dajati nobene obrazložitve in da je prišlo do nepričakovanega zadržka, za katerega so izvedeli tik pred sejo. »Glede tega zadržka ne bom nič rekla in je prav, da nihče nič ne reče. Če bom prekinila sejo, jo bom prekinila tudi brez obrazložitve,« je dejala predsednica.

Jelka Godec: Gre za nedopustno premikanje sej

Godčeva se ni dala in je ponovno zahtevala pojasnilo. »Predsednik vlade, ne glede na to, kakšne so okoliščine, bi lahko podal obrazložitev ali pa ne.« Dejala je še, da ni nujno, da je predlagatelj na seji in da se je že dogajalo, da predlagateljev ni bilo. Prepričana je bila, da gre za kršitev in nedopustno premikanje sej.

»Jaz predsedujem tej seji. Res je, ni nujno, da predlagatelj poda obrazložitev, a jaz sem se odločila, da jo poda. Ker je predlagatelj ustrezno skomuniciral svoj zadržek, sem se odločila, ker imam to možnost, da prekinem sejo. Toliko za zdaj. Zadosti. Ne bom dovolila več postopkovnih predlogov,« je bila neomajna.

Godčeva je protestirala tudi, ko je za govornico stopil Golob. Ker v svojih protestih ni bila uspešna, je sejno dvorano zapustila. Odhod poslancev SDS je v svojem nastopu komentiral Golob, ki je ob napovedi boja proti korupciji dejal, da prazne poslanske klopi kažejo na to, kdo se boji preiskovanja korupcije.