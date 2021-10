Drama pod vodo, Picassa rešili (FOTO)

Kultura pod vodo

Vozilo je obtičalo pod vodo v podvozu. FOTO: Voranc Vogel

1301 sliko hranijo v depoju Moderne galerije, pa 3079 grafičnih listov, dobrih 11.000 risb, okoli štiri tisoč fotografij in več tisoč negativov.

Podobno je bilo le še ob žledu.

Potem ko so se v sredo od sredine dneva v prestolnici znova odvijali protesti, ki so se iz centra mesta preselili na obvoznico, je za Ljubljančane in Ljubljančanke prišla še huda vremenska ura, kakršne ne pomnijo: »Toliko intervencij v tako kratkem času osebno še nisem doživel. Podobno je bilo le še ob žledu,« je dogajanje opisaliz Gasilske brigade Ljubljana. Pripadniki slednje so imeli skoraj 400 intervencij zaradi neurja, ki se je v sredo malo pred 21. uro razbesnelo nad glavnim mestom.Da je bilo hudo, pričajo rekordi: za Bežigradom so v sredo v eni uri namerili 94 milimetrov dežja, kar se je videlo že pri podvozu na Dunajski ob železniški postaji, kjer je rastoča voda pojedla beli avto. Samo milimeter manj kot v prestolnici je v eni uri padlo tudi na Sotinskem bregu na Goričkem, tam je voda prav tako zalivala ceste in kleti kot v prestolnici – a je slednja neprimerljivo bolj poseljena in ima starejše stavbe, grajene po starih standardih, ki jih je presenetil supernaliv.V ljubljanski Drami je potekala predstava Požigalci, voda pa je na oder in v zaodrje vdrla čez streho: »Lila je po hodnikih, zajela zgornje in spodnje lože, tudi Šugmanov salon in kavarno, veliko se je je ujelo pri blagajni, tam je zalila tudi računalniško opremo,« je sredin večer opisaliz Drame. Požigalce so zaradi povodnji morali prekiniti ter evakuirati gledalce in izklopiti elektriko. Namesto da bi imeli vaje in predstave, bodo zdaj izsesavali vlago; ukrepati morajo hitro, saj jih izkušnje učijo, da bi se lahko razvila plesen. Skrbi jih, da bi se dotrajana stavba sesula sama vase.V različne prostore je voda vdrla tudi v Moderni galeriji: »Še posebno prizadeto je desno krilo, voda pa je zajela tudi del depojev. V desnem krilu smo ravno postavili razstavo Picassovih grafik, te nam je uspelo nepoškodovane pravočasno odstraniti,« je pomembno dobro novico sporočilaiz Moderne galerije, ki začasno ostaja zaprta »zaradi poškodovane strehe, notranjih prostorov in električne napeljave«, našteva Dimnikova. To, da je voda prodrla v del zbirke, pa je – ob materialni – predvsem neprecenljiva škoda za narodovo izročilo. »Voda je prišla v depoje, to je najhujše,« nam je dejala Dimnikova. Tam so namreč delater številnih drugih slikarjev – v zbirki slovenske (in bivše jugoslovanske) umetnosti 20. stoletja hranijo 1301 sliko pa 3079 grafičnih listov, dobrih 11.000 risb, okoli 4000 fotografij in več tisoč negativov. Zdaj bodo opravili natančen pregled vseh del, ki so bila izpostavljena ujmi. Dimnikova se je izrecno zahvalila gasilcem, ki so zelo pomagali pri reševanju zbirk, pa tudi vsem preostalim, ki so priskočili na pomoč.Stavba je zelo poškodovana in ne omogoča ponovne postavitve razstave.Gasilci so intervencije opravili še v nekaj osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih ter uradu predsednika republike in državnem zboru. V sredo je bilo ob poklicni gasilski brigadi v prestolnici na terenu še 33 ljubljanskih prostovoljnih gasilskih društev, dela ni zmanjkalo: voda je zalila številne kleti, posamezniki so izgubljali svoje zasebne zbirke. Bistvo so dobro ujeli v objavi Računalniškega muzeja na Celovški cesti, kjer so prav tako imeli poplavo: »Zadovoljni, da smo vso zbirko imeli pravilno hranjeno in ni nobenih izgub, a žal spet dosti materialne škode.«