Zmagoslavni elektrobus: to je Mercedes-Benzov eCitaro G

Mercedes-Benzov nizkopodni zgibni mestni avtobus eCitaro je že drugič zapored zmagal na prestižnem primerjalnem testu električnih avtobusov Electric Bus Champion, ki ga je organizirala revija Omnibusspiegel. Na šesti izvedbi velikega primerjalnega testa električnih avtobusov, ki je sredi aprila potekal v Bonnu, je več kot 40 mednarodnih specializiranih novinarjev in predstavnikov potniških prevoznikov štiri dni pregledovalo najnovejše nizkopodne zgibne avtobuse z baterijo in ocenjevalo udobje potnikov, vodljivost za voznike, kakovost izdelave in končne obdelave ter spremljevalne storitve.

Testni avtobus eCitaro G je bil opremljen s šestimi visokonapetostnimi baterijskimi paketi s skupno kapaciteto 588 kWh, ki mu omogoča dobro avtonomijo. Prevozniške družbe si lahko omislijo različice z najmanj štirimi in največ sedmimi baterijskimi paketi s skupno zmogljivostjo do 686 kWh. Opremljen je bil z najnovejšimi asistenčnimi sistemi, ki mu omogočajo odlično okretnost in visoko stopnjo varnosti v prometu.

Zmagovalni avtobus začenja tudi slovensko turnejo, v okviru katere bodo prevozniki imeli priložnost spoznati in preizkusiti njegovo napredno tehnologijo, potniki pa se bodo lahko z njim zapeljali po izbranih progah po Sloveniji.