Drama na RTV zaradi Možine in Pirkoviča: odzvala se je tudi uprava

Obisk uniformiranih policistov na sedežu RTV dobiva nove razsežnosti. Potem ko je novinar in voditelj Jože Možina na omrežju X konec avgusta naznanil, da sta ga zaradi intervjuja iskala dva policista, je Možina o tem spregovoril še o v oddaji Arena.

V zadnji oddaji Arena, ki jo vodi Igor Pirkovič, predvajali pa so jo v ponedeljek, je dejal, da mu ni znano, zakaj so ga policisti iskali in dodal, da bi lahko bilo to povezano z zadnjim intervjujem, ki ga je imel s pisateljem Svizcem. »Izpostavil je, kaj naj rečem, vpletanje nekdanjega predsednika Milana Kučana v avtonomni medij, saj je pač razkril, kako so se stvari dogajale, da je dobil vprašanja vnaprej in da se je pogovor z njim na radiu odvijal kot radijska igra. In poznavalci pravijo, da bi to lahko bil razlog, da se je nekdanji predsednik tako vznemiril in da je to potem posledica prihoda policije.«

Možina je dejal, da se to v zadnjih 30 letih ni dogajalo in dodal, da gre za strašljiv beloruski model in da se vrši pritisk nanj in na mlajše kolege, kaj se lahko zgodi, če nisi poslušen in v skladu z »mainstreamom«.

Uprava o avtonomnosti uredništva

Zaradi številnih in burnih odzivov na družabnih omrežjih se je na vse skupaj odzvala tudi nova uprava RTV. Zapisali so, da uprava ne more in ne sme vsebinsko posegati v vsebine, ki nastajajo v programih RTV Slovenija.

»V okviru informativnega programa Televizije Slovenija je bila v ponedeljek, dne 4. 9. 2023, predvajana oddaja Arena, v kateri je bila predstavljena tudi zgodba o policistih, ki so na sedežu RTV Slovenija iskali odgovorno urednico, ki je pristojna za oddajo Intervju na Televiziji Slovenija,« so zapisali in dodali, da v povezavi s prispevkom, ki je spodbudil precejšnji odziv gledalcev, uprava RTV Slovenija pojasnjuje, da vsebine, ki nastajajo v programih RTV Slovenija, niso v njihovi pristojnosti in da uprava RTV Slovenija ne more in ne sme vsebinsko posegati v program. »Uredništva so pri izbiri tem in sogovornikov avtonomna in neodvisna, za vsebino pa odgovarjajo odgovorni uredniki.«

Dodali so še, da lahko gledalci, poslušalci, bralci in uporabniki programskih vsebin RTV Slovenija svoje pripombe ali predloge naslovijo neposredno na Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.

Pojasnilo policistov

Na policiji so že v začetku meseca pojasnili, da nam na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, ne morejo odgovoriti zaradi upoštevanja določb Zakona o varstvu osebnih podatkov.

»Lahko pa pojasnimo, da policisti opravljajo naloge v skladu z zakonodajo, kamor spada tudi komuniciranje z osebami, ki so lahko kot osebe z različnimi statusi udeležene v policijskih postopkih. V navedeni zadevi tako ne gre za nikakršno ustrahovanje, politične pritiske ali podobno, temveč zgolj za osnovno opravljanje policijskih nalog.« Na PU Ljubljana so še dodali, da se s podobnimi javnimi objavami [kot je tokratna novinarja Možine] dejansko vrši pritisk na policiste, ki obravnavajo različne zadeve, ki so odmevne v javnosti. »Tukaj naj poudarimo, da je policija strokovna ter neodvisna in bo ne glede na tovrstne pritiske opravljala svoje naloge v skladu z zakonom.«