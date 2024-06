Drama glede avtomatov za hrano in pijačo: izdaja računov ne bo obvezna, pač pa ...

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo vložilo paket osnutkov zakonodajnih predlogov davčnih sprememb za uveljavitev s 1. januarjem 2025. Javna obravnava je odprta do 3. julija. Na ministrstvu so se obenem odpovedali načrtom glede izdajanja računov na avtomatih za hrano in pijačo.

Za vse vrste avtomatov bo obvezno le sporočanje podatkov Fursu

Ministrstvo je prvotno načrtovalo predlog, po katerem bi morali račune izdajati in potrjevati tudi avtomati za hrano in pijačo. Danes jim za razliko od avtomatov za storitve tega ni treba početi. Ta ukrep je v javnosti sprožil precej negodovanja.

Na ministrstvu so zdaj zapisali, da so ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov ter dodatni preučitvi rešitev izhodiščni predlog spremenili. Po novem predlogu izdaja računov na avtomatih tako za prodajo blaga kot za prodajo storitev po izteku prehodnega obdobja ne bo obvezna, obvezno bo le sporočanje podatkov o prodaji Finančni upravi RS (Furs).

Po javni obravnavi in medresorskem usklajevanju naj bi vlada zakonske predloge potrdila septembra, DZ pa pravočasno za njihovo uveljavitev z novim letom. Na ministrstvu so medtem napovedali, da gre za prvi paket davčnih sprememb in da ostajajo zavezani nadaljevanju dela v smeri celovite prenove davčnega sistema. Naslednji paket naj bi bil predstavljen do konca leta.