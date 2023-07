Dobre zveze? Nekateri so si na tablico samovoljno namestili grb te občine (FOTO)

Če imaš dobre zveze na Upravni enoti Žalec, si lahko na vozilu očitno omisliš kar grb občine Polzela. Le kako si drugače razlagati dejstvo, da imajo vsi službeni avtomobili tistih, ki so zaposleni na občini, na tablicah grb občine Polzela, se sprašuje bralec, čigar ime hranimo v uredništvu. K pismu je v dokaz priložil fotografiji dveh vozil, ki imata nameščeni tablici z omenjenim grbom. Pikro je dodal, da država nekaterim oblastnikom dopušča pretirani lokalpatriotizem, saj grb občine Polzela ni uradna oznaka za registrsko tablico. Po našem preverjanju se je izkazalo, da ima bralec prav. A ta praksa menda ni osamljena, saj smo na družbenem omrežju zasledili, da se je ta moda pred leti razpasla tudi na območju Bleda, svetovno znanega turističnega bisera.

200 evrov je zagrožena globa za takšen prekršek.

Slovenija premore 212 občin, uradnih grbov, ki jih je dovoljeno imeti na registrskih tablicah vozil, pa je le dobra četrtina oziroma 59. Ti so vezani na pristojno upravno enoto, kamor spada posamezna občina. Takšnih območij je 11. Podrobnosti določa zakon o motornih vozilih, v nadaljevanju pa tudi Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil. Ta natančno določa oznake registrskih tablic za registracijska območja Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna in Slovenj Gradec.

Občina Polzela z grbom, ki ne bi smel biti na registrski tablici. FOTO: Mojaobcina.si

Na tablici z registracijskim območjem CE so lahko le grbi upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. Registrske tablice so uradni dokument tako kot prometno dovoljenje, zato jih samovoljno ni dovoljeno spreminjati in posegati vanje. Ker so pred leti odpravili sistem krajevne pristojnosti in se zdaj registrska tablica nanaša na vozilo, ne na lastnika, pa lahko tisti, ki denimo kupi rabljeno vozilo na drugem koncu Slovenije, na primer Celjan v Kopru, obdrži tablico, ki pripada vozilu, ki je s koprskega registracijskega območja. Prav tako ne bi smela biti težava, kadar nekdo pri pristojni pooblaščeni organizaciji, kot so tehnični pregledi, zaprosi za grb drugega registracijskega območja. A seveda le, če je ta skladen z oznako območja.

Jasno določena vsebina tablice

A na Polzeli se teh pravil očitno ne držijo, saj nam je bralec, kot rečeno, v dokaz poslal fotografiji dveh vozil, ki imata na registrski tablici grb občine Polzela. Ta upodablja deljen ščit poznogotskega stila; na prvem, rdečem polju je malteški križ, na drugem, srebrnem, pa črn ležeči lev z dvignjenim repom.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, takšna tablica ni v skladu z zakonom in tudi ne pravilnikom, saj registrskih tablic na vozilu ni dovoljeno spreminjati, vozilo z drugačno tablico pa ne sme biti v prometu. Zakon namreč natančno določa vsebino registrske tablice, kjer ne smejo manjkati razpoznavni znak Republike Slovenije, registracijsko območje ter prostor, predviden za grb, in registrska oznaka, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk ali le kombinacija črk. Na tablici sta oznaka območja, kjer je vozilo registrirano, in grb občine, v kateri je tudi sedež upravne enote, na območju katere so izdali registrsko tablico.

Nekateri so si na registrsko tablico samovoljno namestili grb občine Polzela. FOTO: Bralec

»Omenjeni člen v četrtem odstavku posebej določa, da registrskih tablic na vozilu ni dovoljeno samovoljno spreminjati. Vozilo s spremenjeno ali drugačno registrsko tablico, kot je predpisano, ne sme biti v prometu,« so jasni na ministrstvu za infrastrukturo. Za tak prekršek je predpisana globa, ki znaša 200 evrov.

Po našem preverjanju se je izkazalo, da ima bralec prav.

Da gre za prekršek po 35. členu zakona o motornih vozilih v primeru, da policisti v nadzoru prometa ustavijo vozilo z grbom občine, ki ni uradno zaveden, pritrjujejo tudi na Policijski upravi Celje. Kot nam je pojasnil Božidar Pezdevšek, pa se lahko policist, ki zazna omenjeni prekršek, v skladu z zakonodajo odloči le za opozorilo ali vozniku izreče globo, ki znaša 200 evrov.

Na Upravni enoti Žalec nam je vodja oddelka za upravne notranje zadeve Urška Teržan Petrovič povedala, da na njihovi upravni enoti ne izdajajo registrskih tablic z grbom občine Polzela. »Očitno gre za posameznike, ki si grbe na registrske tablice namestijo sami,« nam je odgovorila.