Dovolj imajo: predstavniki Ljudske iniciative Velenje za nižje cene ogrevanja odšli v Ljubljano

Predstavniki Ljudske iniciative Velenje so svoje zahteve po znižanju cen toplotne energije včeraj predali Termoelektrarni Šoštanj (Teš), nato pa se odpeljali v Ljubljano. Državnemu zboru, vladi in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so dali več zahtev, med drugim za znižanje stopnje DDV za toplotno energijo in izločitev emisijskih kuponov iz cene toplote.

Cene toplotne energije v sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini so po podatkih agencije za energijo najnižje v državi, a to mnogih Velenjčanov, ki so dobili položnice, na katerih je tudi več kot 400 evrov za ogrevanje, ne potolaži. Agencija sicer ugotavlja, da ta sistem spada med tiste, kjer so največje izgube, pa tudi med tiste, kjer je največja letna poraba gospodinjskega odjemalca v večstanovanjskih stavbah.

9,5-odstotni davek pričakujejo za toplotno energijo.

Predstavnik ljudske iniciative Asmir Bećarević se je na ugotovitve agencije odzval, da so njihove ugotovitve glede visokih izgub »dokaz, da občina in Komunalno podjetje Velenje ne skrbita gospodarno za ta sistem, zato pričakujemo, da prevzamejo odgovornost, ker na ta način povzročata škodo tudi vsem občanom, saj zato plačujemo dražjo toplotno energijo, in odstopijo s svojih položajev. Ne moremo se strinjati s trditvijo, da smo mi najbolj potratni, mogoče so do teh izračunov prišli prav zaradi izgub, ampak na podlagi položnic iz okoli 70 objektov lahko rečemo, da je poraba v gospodinjstvih približno takšna kot drugod po Sloveniji.«

Cene položnic gredo v Šaleški dolini v nebo, čeprav imajo statistično najcenejše ogrevanje. FOTO: Depositphotos

Na dejstvo, da imajo vendarle najnižjo ceno ogrevanja, pa Bećarević odgovarja: »Prav je, da je najcenejša! Morala bi biti. Večkrat smo poudarili, da proizvodnje toplotne energije ne moremo primerjati s proizvodnjami v drugih sistemih, ki za proizvodnjo potrebujejo nakup energentov. V Šaleški dolini pa sami proizvajamo toploto s kogeneracijo in uporabljamo že izkoriščeno oziroma oddelano paro, strošek je tako bistveno nižji kot drugod.« Tudi z obljubami, da bodo imeli še naprej najcenejše ogrevanje, so pred leti ljudi prepričevali, da je naložba v Teš 6 smiselna.

Zahteve

Ljudska iniciativa zahteva znižanje DDV za toplotno energijo in ogrevanje vode z 22 na 9,5 odstotka, izločitev stroška emisijskih kuponov iz cene toplote, finančne spodbude za sisteme daljinskega ogrevanja in proizvodnjo toplotne energije s kogeneracijo, finančna sredstva za odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini, spremembe pravilnikov in aktov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote.

Kot je povedal Bećarević, pričakujejo, da se bodo na njih odzvali v štirinajstih dneh, ko se bodo dogovorili, do kdaj je treba zahteve izpolniti, sicer napovedujejo referendum. Ta o davkih sicer ni dopusten. Hkrati pa predlagajo uvedbo višjih davkov, vsaj 50-odstotnih, na dobiček iz naslova trgovanja z emisijskimi kuponi.