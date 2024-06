Prva junijska sobota je v Domžalah minila v znamenju slame in nekdanje, več kot 300 let stare tradicije slamnikarstva. K sreči in še pravi čas so se domačini začeli zavedati pomena te dediščine, tako da z oživljanjem dejavnosti za zdajšnji čas in poznejše rodove ohranjajo nekdanjo slamnikarsko obrt in industrijo, med drugim s Slamnikarskim sejmom, ki so ga letos pripravili že desetič. Jubileju se je ob svoji 140-letnici pridružila še Godba Domžale, skupno prireditev pa so preprosto poimenovali Pozdrav iz Domžal. Poleg predstavitve slamnikarstva in slamnatih izdelkov domačih in tujih razstavlj...