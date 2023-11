Pred natanko letom dni je ljubljanska okrožna sodnica Polonca Valentinčič Bertoncelj 60-letnemu moškemu in njegovi 47-letni ženi izrekla sodbo, ki je njunim žrtvam, zdaj že polnoletnim štirim otrokom in njihovi mami, prinesla vsaj malo moralnega zadoščenja. ​Po prepričanju sodnice je bilo šest let in pet mesecev zaporne kazni za očeta otrok in bivšega moža oškodovanke primerna kazen. Tako kot tudi dve leti in dva meseca dolga pogojna zaporna kazen za soobtoženo 47-letnico. Šestdesetletnik je bil namreč obsojen zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini (na škodo bivše žene) in štirih kaznivih...