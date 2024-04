Dolenjska flota ima novega člana (FOTO)

Velike Loke pri Trebnjem, Sel pri Dolenjskih Toplicah in Novega mesta ne druži le dolenjska lokacija, ampak tudi letalstvo. V teh treh krajih so si namreč domačini omislili svoj avion.

Gregor Kastelic je na dvorišče svoje Kavarne 5ka pripeljal del nekoč izjemno cenjenega letala bombardier CRJ 200. Na dvorišču ob železniški progi Ljubljana–Novo mesto je že kak teden parkiran sprednji del letala, ki od leta 2019 ne leti več.

Sestri Črtalič leta 2019 ob transportu letala FOTO: Ferro Črtalič

»S pilotom Markom Štirnom sva prijatelja, beseda je dala besedo – isti ptiči skupaj letijo. Odločil se je, da nam na Dolenjsko pripelje tole atrakcijo,« je navdušen Kastelic. »Nismo prvi, ki bi na tem koncu Slovenije imeli letalo, smo pa prvi in edini, ki bomo omogočili obiskovalcem ogled kabine. Letalo bo zagotovo zbudilo zanimanje pri širši javnosti, ne le pri otrocih,« je prepričan gostinec, ki z ženo Majo že drugo leto vodi kavarno, daleč naokoli znano po bogati vinski ponudbi in sladoledu iz domačega mleka.

»To letalo CRJ 200, izdelano leta 2002, je bilo del flote Adrie Airways, potem pa so jim jih zaplenili leta 2019 (zaradi stečaja slovenskega letalskega prevoznika, op. ur.). Zadnji polet je letalo opravilo na liniji Barcelona–Brnik, potem pa sem ga odkupil. Kokpit je zdaj tu, večji del letala pa v Avio Baru na brniškem letališču,« nam je pojasnil pilot Marko Štirn. Bombardier CRJ 200 sodi v kategorijo regionalnih potniških letal in ima 55 sedežev. Sprednji del letala, ki so ga pripeljali na Dolenjsko, tehta 900 kilogramov, pilot Štirn pa ne izključuje, da bi kokpit v Veliki Loki uporabljali celo kot simulator vodenja potniškega letala.

Letalo je v Selih od leta 2019. FOTO: Drago Perko

Takšna priložnost se ponudi samo enkrat v življenju, in če jo prepoznaš in zgrabiš, se ne da meriti v denarju.

Franc je Franciju leta 2021 poslikal letalo. FOTO: Drago Perko

Gorenjec slika Dolenjcu

Ko se iz Trebnjega odpeljemo proti Novemu mestu, nam pred avtocestnim izvozom Novo mesto zahod pozornost pritegne prizor na vzpetini, kamor so že novembra 2020 z Letališča Jožeta Pučnika pripeljali 35 metrov dolgo potniško letalo bombardier CRJ 900. Omislil si ga je Franci Rifelj z Brezovice 50, tedanji lastnik Hotela Dolenj'c.

Bombardier je dom našel v Flyparku Trampolin Dolenj'c. FOTO: Drago Perko

Pojasnil nam je, da so jim letalo podarili poslovni prijatelji iz ZDA, ki servisirajo letala v Sloveniji. Podarjeno letalo je letelo za poljsko družbo. Riflja in ameriške poslovne prijatelje je povezala skupna ljubezen do konj, bombardierja pa so 2021. lično poslikali člani Likovnega društva Preddvorski samorastniki pod vodstvom Franca Gučka - Gučija z Gorenjske. Danes je letalo del ponudbe v Flyparku Trampolin Dolenj'c.

Kokpit bodo morda uredili kot simulator letenja.

Bombardier CRJ 200 je na ogled pri Trebnjem. Bombardier CRJ 900 stoji pri Novem mestu. Bombardier CRJ 200ER je pri Dolenjskih Toplicah.

Gregor verjame, da bo kabina prava atrakcija za otroke in odrasle. FOTO: Drago Perko

Amerika, Afrika, Sela

Popotovanje od letala do letala sklenemo v Selih pri Dolenjskih Toplicah, kjer imajo eno že od leta 2019. Kupilo ga je podjetje FerroČrtalič, ki ga vodi direktorica Mojca Črtalič Andolšek in je izjemno uspešno na globalni ravni na področju letalsko-vesoljske industrije.

»Letalo je za podjetje neprecenljive vrednosti. Takšna priložnost se ponudi samo enkrat v življenju, in če jo prepoznaš in zgrabiš, se ne da meriti v denarju. Priložnost bomo v popolnosti izkoristili za nadaljnji razvoj podjetja tako za preizkušanje novih tehnologij kot tudi za izobraževanje,« je povedala Črtalič Andolškova.

Na dvorišču pred tovarno je parkiran bombardier CRJ 200ER, dolg 27 metrov. Prevažal je potnike v ZDA, kjer je bil v lasti dveh manjših letalskih družb, pozneje je bil prodan v Mehiko, pred prihodom v Slovenijo pa je letel po Sudanu in sosednjih afriških državah. Ob prihodu na Dolenjsko ni bil več v vzletnem stanju, kljub razmeroma nizki starosti (izdelan je bilo leta 2002), ker so iz njega odstranili večino komponent, potrebnih za letenje.