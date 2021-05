Dolenjci plesali tradicionalno četvorko

Zaplesalo je 38 dijakov.

Od tu izvira tradicija uličnih maturantskih četvork.

1997. so začeli plesati četvorko v Novem mestu.

Ko je minuli petek ura odbila poldne, si je 38 dijakov novomeških srednjih šol pred mestno hišo v starem delu Novega mesta nadelo maske in zaplesali so v ritmu četvorke ter se tako simbolično poslovili od srednješolskih klopi. Ja, je čas omejitev, ki nam jih postavlja koronavirus, a v Plesnem studiu Novo mesto so budno spremljali rahljanje ukrepov in upali, da bodo lahko v Novem mestu, od koder pravzaprav izvira tradicija uličnih maturantskih četvork, znova zaplesali, pa čeprav v zelo omejenem obsegu, saj je lansko četvorko odplaknil virus.Ko so torej izvedeli, da je z omilitvijo ukrepov za zajezitev koronavirusa dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, so bili načrti povsem jasni: izpeljali bodo tradicionalno maturantsko četvorko. A treba se je bilo kar hitro obrniti. K sodelovanju so povabili vse novomeške srednje šole, torej Šolski center Novo mesto, Ekonomsko šolo Novo mesto, Gimnazijo Novo mesto in Grm Novo mesto, in se povezali s predstavniki razredov, s katerimi so se o majski četvorki pogovarjali že septembra, ko še niso vedeli, kakšna zima in pomlad nas čakata.»Čeprav so običajno vaje potekale več mesecev, smo se morali tokrat plesov naučiti zelo na hitro, od ponedeljka do srede, v petek pa smo četvorko izpeljali. Seveda smo o tem obvestili tudi policijo in dobili njihovo dovoljenje, nismo si pa upali k plesu pritegniti več dijakov, saj je bilo treba v število 50 šteti tudi spremljevalno osebje. Četvorka, odplesana v organizaciji Plesnega studia Novo mesto, ki deluje v okviru Plesne zveze Slovenije, je torej za nami. Res smo zadovoljni, sicer pa jo v Novem mestu plešemo od leta 1997,« je dejal, vodja Plesnega studia Novo mesto, vlogo plesnega mojstra pa je na petkovi četvorki, tako kot vsa leta, več kot uspešno izpeljal, učitelj v Plesnem studiu Novo mesto.V Novem mestu upajo, da bo prihodnje leto lahko četvorka, ta poslovilni ples od srednješolskih klopi, spet množična, kot je bila pretekla leta, ko se je že večkrat vpisala celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Pred dvema letoma je povezala kar 77 mest iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije, mladi pa so s plesom vsa leta dokazovali, da lahko rušijo celo meje in da je v povezovanju moč, česar jim nihče ne more vzeti. No, virus je tradicijo sicer nekoliko prekinil, a le začasno, drugo leto bo, so prepričani mladi, spet vse tako, kot je bilo nekdaj. Ali skoraj tako, kot je bilo.