Dokončno počilo v Levici? »Gre za skupino oseb, ki je podpirala frakcijo Mihe Kordiša«

Iz Levice je danes kolektivno izstopilo več članov. »Njihov odstop je bil pričakovan in napovedan, sama pričakujem še kakšne odstope v prihodnosti,« se je odzvala koordinatorica stranke Asta Vrečko. Po njenih besedah vsi podpisniki pisma o odstopu niti niso člani stranke, nekateri so izstopili že pred časom, drugi so šele v postopku včlanjevanja.

Omenjeno pismo je podpisalo 23 posameznikov, v njej pa Levici, predvsem njenemu vodstvu, očitajo, da so po vstopu v vlado pozabili na svoje korenine in da »kolaborirajo z interesi kapitala«. V »malomeščanski liberalni stranki« ne vidijo več prihodnosti, »imen, časa in življenja pa ne nameravamo več razprodajati za bankrotiran politični projekt«, so zapisali v pismu, o katerem je danes prvi poročal portal N1.

Zaostreni odnosi že kar nekaj časa Odnosi v Levici so se sicer zaostrili že pred lanskim volilnim kongresom, ko je t. i. levo krilo stranke s poslancem Kordišem na čelu opozarjalo, da se stranka pod vodstvom tedanjega koordinatorja Luke Mesca premika preveč proti sredini. Na kongresu so predstavniki te struje dobili precejšnjo podporo pri imenovanju na funkcije v stranki, čemur je sledila še menjava na čelu stranke. Še dodatna zaostritev pa je sledila ob predlogu poslanske skupine za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z vseh mest v delovnih telesih DZ, ki je bila po njihovih navedbah posledica »zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini«.

»Gre za skupino oseb, ki je podpirala frakcijo Mihe Kordiša in njegovo kandidaturo za koordinatorja ter prevzem stranke, kar se je izjalovilo,« je v prvem odzivu dejala koordinatorica Vrečkova.

Miha Kordiš FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Omenjeni izstopi so po njenih besedah posledica tega, v hkratnem posredovanju odstopne izjave tako stranki kot medijem pa gre po njenem prepričanju za poskuse škodovanja in slabljenja stranke.

Levica je iz različnih odtenkov rdeče. Če niso želeli sprejeti politike stranke, potem je verjetno razumljiva odločitev, da odidejo in poskušajo samostojno uresničiti svoje politično udejstvovanje drugje. Verjamem pa tudi, da se na poti lahko še kdaj srečamo, če nam je vsem iskreno do izgradnje boljše družbe.

Brez razkola?

Prepričana je, da v stranki ne prihaja do razkola. Vsak član, ki ugotovi, da v njej ne more uresničevati svojih političnih interesov, pa lahko izstopi, je dejala.

Ob očitkih o delovanju v vladi pa je izpostavila, da so kot najmanjša koalicijska partnerica prevzeli izjemno odgovornost in vodenje treh zahtevnih resorjev. Kot je spomnila, se je članstvo o vstopu v vladno koalicijo večinsko izreklo, vedeli so, da potrjujejo vstop v levosredinsko vlado, mnogi izmed podpisnikov omenjenega pisma pa takrat še niti niso bili člani stranke. Po njenih besedah pa so se tudi v stranki zavedali, da je naloga v vladi težka, še posebno za stranko z zelo jasnimi načeli.

V malomeščanski liberalni stranki ne vidijo več prihodnosti, imen, časa in življenja pa ne nameravamo več razprodajati za bankrotiran politični projekt ...

O tem, ali gre pri izstopih za koordinirano potezo z njihovim poslancem Kordišem, ki ga sicer ni med podpisniki, je pa stranka z njim v napetih odnosih, je Vrečkova dejala, da slednje težko ocenjuje, saj je Kordiš na dolgotrajni bolniški.