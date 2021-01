Dodatnih 165 evrov, če se cepite, a ne za Slovence

Nemška trgovska veriga Lidl se je svoje zaposlene odločila spodbuditi k cepljenju proti novemu koronavirusu s svojevrstno injekcijo – finančno. Zaposlenim v ZDA, ki se bodo, ko jim bo cepivo proti covidu 19 dostopno, cepili, je ponudila dodatnih 200 dolarjev (približno 165 evrov) plačila. Lidl se je tako v ZDA odločil za podobno potezo kot njegovi konkurenti Aldi, Dollar General Corp in Instacart, le da je Lidlova spodbuda najvišja.



Iz podjetja so sporočili, da so njihovi zaposleni pokazali velik interes za cepljenje, zato smo preverili, ali bodo tudi zaposleni v slovenskem Lidlu deležni kakšne podobne spodbude za cepljenje. »V Lidlu Slovenija se vseskozi dosledno držimo vseh ukrepov, ki so zahtevani od vlade in pristojnih institucij. O potezi, ki jo opisujete, nismo razmišljali,« so bili kratki.



Podobno odgovarjajo še v dveh večjih trgovskih podjetjih, ki imata več sto zaposlenih v Sloveniji. »V Sparu se zavedamo, da je cepljenje eden izmed pomembnih korakov pri zajezitvi širjenja virusa ter zaščiti ranljivih skupin, vendar gre za osebno odločitev vsakega posameznika,« potezo Lidla komentirajo, o spodbudi za cepljenje pa ne razmišljajo niti v Hoferju.

