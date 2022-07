Dobrodelni boršč za družine iz Ukrajine na Pokljuki (FOTO)

»Kako lepo diši! To me spominja na dom,« je ob vonju, ki se je razvil med kuhanjem boršča, iskreno vzkliknila ena od Ukrajink, združenih v ekipi U'krhki. Takšno ime si je to pomlad nadela skupinica, ki združuje ukrajinske begunke in domačinke, njihovo unikatno prijateljevanje pa poteka med kuhanjem jedi, ki Ukrajinke spominjajo na dom.

Vegansko različico je z veseljem poskusila tudi Vita Vybihal, ki piše blog Little Kitchen Vibes.

Po njihovem receptu je enolončnica značilno rdeče barve tokrat nastala v Hotelu Center na Pokljuki, boršč pa je imel dobrodelni predznak. Prostovoljne prispevke, ki so jih v dober namen prispevali jedci, so že podarili ukrajinskim družinam, ki zdaj živijo na Gorenjskem.

Zakaj je po boršču tokrat dišalo na Pokljuki? Tudi zato, ker tam trenirajo člani ukrajinskih biatlonskih moštev, v Hotelu Center na Rudnem polju pa so ponudili zavetišče ukrajinskim beguncem.

Na Unescovem seznamu

Boršč je sicer enolončnica. Unesco jo je pred nekaj tedni po hitrem postopku uvrstil na seznam kulturne dediščine, ki je neposredno ogrožena. Razloga za vpis sta dva: razselitev in vojna, oboje pa ima lahko negativne posledice na tradicijo priprave te jedi. Kot so ob uvrstitvi boršča na omenjeni seznam še zapisali pri Unescu, razselitev ljudi pomeni grožnjo, saj »posamezniki ne morejo kuhati ali pridelovati lokalne zelenjave za boršč in se ne morejo niti zbrati skupaj«.

Kot so še dodali, tradicija kuhanja boršča obstaja po vsej Ukrajini, vsaka skupnost, družina in restavracija pa pozna svojo različico recepta za to priljubljeno jed, ki temelji na rdeči pesi.

Pampuške so nekakšne žemljice, premazane s česnom in koprom.

To so pri kuhanju uporabili tudi na Pokljuki, v lonec pa so dali še krompir in korenje, ki ju je podarila ljubljanska Kmetija Mrtnač. Dobrodelnemu kuhanju je na pomoč z domačo kislo smetano priskočila bohinjska Ekološka sirarska kmetija pr' Tonejovc, ki jo vodita izkušena Simona Kejžar in Andrej Soklič. Ukrajinsko-slovenski skupini žensk U'krhki je tudi tokrat prisluhnila ekipa trgovin Tuš, zraven pa še vsi ljudje dobrega srca, ki so se konec tedna mudili na Pokljuki in so poskusili dišeči boršč, tokrat pripravljen v dveh različicah – z mesom in veganski.

Za slednjo je recept prispevala Irina Sejdhanova. Ukrajinka, ki že nekaj let živi na Gorenjskem, je avtorica veganskega bloga O moj brokoli. Poleg nje se je na terasi Hotela Center ta dan mudila še ena kulinarična blogerka, ki tudi živi na Gorenjskem in prisega na vegansko prehrano, mlada Vita Vybihal. Njen blog temelji na čudovitih fotografijah veganskih jedi, vsestranski mladenki pa so bile na terasi Hotela Center všeč tudi pampuške, žemljice, premazane s česnom in koprom, ki se v Ukrajini tradicionalno jedo ob skodelici toplega (ali hladnega) boršča.

Združile so se v ekipi U'krhki.

Morda še to: ekipi U'krhki je že takoj na začetku prisluhnila kranjska Gostilna Krištof, ki je za kulinarična srečanja, dopolnjena z učenjem slovenščine, odstopila Nežkino hišo. Ta je tik ob omenjeni gostilni hitro postala stičišče ukrajinsko-slovenskega prijateljstva v tem delu Gorenjske. Tu je nastalo tudi odskočišče za prvo kuhanje dobrodelnega boršča, po katerem je na povabilo zakoncev Sedej pred nekaj tedni zadišalo na Domu na Joštu.