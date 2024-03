Dobro premislite, ali bi obiskali Bled: delovna zapora bo trajala dva meseca

Polovična zapora na cesti med Lescami in Bledom zaradi gradnje krožišča na Betinovem klancu, ki je v veljavi od ponedeljka, za zdaj ne povzroča večjih prometnih zastojev in dolgotrajnega čakanja pred zaporo. Pot se običajno podaljša le za nekaj minut.

Bohinjski župan Jože Sodja je povedal, da je tudi sam pri vožnji iz Bohinja skozi Bled zaradi izmenično enosmernega prometa zamudil dodatnih pet minut, ob vrnitvi pa je promet potekal celo tekoče.

Ob prometnih konicah sicer kolona vozil sega do krožišča za Šobec, vendar tudi v tem primeru voznik v enem ali dveh intervalih pride skozi zaporo. Sodja je prepričan, da je k temu veliko pripomoglo to, da se promet usmerja ročno in ne s semaforjem.

Bohinjci sicer za pot od Bohinjske Bistrice do konca Bleda zaradi del na različnih odsekih ceste čakajo na kar štirih semaforjih oziroma zoženjih, kjer poteka promet izmenično enosmerno. »V tem trenutku je to, da dela potekajo tudi drugod, morda prednost, saj se vozila zaustavljajo že prej in postopoma prehajajo skozi Bled. Tako se nekako vse poklapa,« je ocenil Sodja.

Če bo tako potekal promet v vseh tednih, ko je predvidena polovična zapora na Betinu, potem, kot je dejal Sodja, večjih težav ne bo.

Daljši zastoji bi morda lahko nastali ob lepem vikendu, ko bi na Bled prišlo več obiskovalcev. Vendar pa je vprašanje, koliko ljudje poznajo situacijo in koliko se bodo odločali, da v času polovične zapore pridejo na Bled ali v Bohinj.

V primeru večjih prometnih zastojev bi domačini lahko uporabljali drugo pot

Bohinjski župan se je sicer dogovoril z županoma Bleda in Radovljice Antonom Mežanom ter Cirilom Globočnikom, da bi v primeru večjih prometnih zastojev Bohinjci lahko uporabljali pot za Savo. Ta naj bi bila zanje odprta v smeri od Bohinja do Radovljice, ne pa iz druge smeri, da na ozki cesti ne bi prihajalo do prometnih zamaškov, kar bi preprečili z varnostnikom. Dogovorjeno je bilo tudi, da bi gasilci pot po potrebi močili, da se ne bi kadilo, je pojasnil Sodja.

Za prebivalce je še vedno lažja in hitrejša pot po glavni cesti

Vožnja na relaciji Lesce–Bled se je z običajnih štirih minut po podatkih iz prvih dveh dni zapore podaljšala do deset minut. K manjšim zastojem, kot so se jih bali na zgornjem Gorenjskem, so morda prispevala tudi opozorila o nevarnosti prometnih zastojev, podobno kot se je zgodilo v Ljubljani.