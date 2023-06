Dobre novice, zvečer in ponoči nas čaka jasno vreme

Zvečer in ponoči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 Stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vremenska slika FOTO: Arso

V ponedeljek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V sredo bo delno jasno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh.

