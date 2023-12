Večje število policijskih vozil, ki so se v torek peljala proti romskim naseljem, je dajalo slutiti, da se obetajo hišne preiskave. Da so se dogajale v kar treh naseljih, je potrdila tudi Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto. »Policisti Policijske postaje Šentjernej in Policijske postaje Novo mesto so zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj pridobili odredbe sodišča in 12. decembra opravili sedem hišnih preiskav na območju Dobruške vasi, Mihovice in Brezja. Hišne preiskave so opravili pri sedmih osumljencih, starih med 23 in 42 leti. Našli in zasegli so več nabojev, nabojnik,...