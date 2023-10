Divja parkirišča spreminjajo v adrenalinske poligone (FOTO)

V Evropskem tednu mobilnosti 2023 je Mestna občina Ljubljana kot enega od trajnih ukrepov odprla kolopark ob Dolniški ulici v Podutiku. Gre za poligon, namenjen predvsem igri in urjenju spretnosti z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov.

Zasnovan je kot javna površina za aktivno preživljanje prostega časa za vse starostne skupine obiskovalcev, najraje pa ga uporabljajo otroci, pravijo na MOL: »Kolopark (angleško pumptrack) je skupek reliefnih grbin različnih višin in zavojev z asfaltno stezo, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Vključuje peščene površine odvodnjavanja, ozelenitev in ureditev okolice. Območje izvedenega projekta je veliko 986 kvadratnih metrov, poleg valovite steze v dolžini približno 100 m smo zasadili sedem novih dreves, večje grmovnice in živo mejo za zagotavljanje dodatne varnosti ter umestili urbano opremo, tj. klop, informacijsko tablo in stojala za kolesa. Uporabnike prosimo, da ne hodijo po brežinah in tako omogočijo, da se trava, ki še ni pognala, dobro zaraste oziroma se zelenica ne uniči.«

Poskrbeli bodo za ustrezno prometno ureditev.

Pomembna varnost

Kolopark Podutik je namenjen športnim dejavnostim, prostemu času in druženju. Umeščen je na obstoječo travnato površino in začasno makadamsko parkirišče, med niz enodružinskih hiš na zahodni strani, Dolniške ceste na vzhodni in obstoječe dostopne makadamske poti na južni strani, ki vodi do otroškega igrišča v neposredni bližini. »Ker v okolici zaradi koloparka, bližine že obstoječega Bikeparka Ljubljana in izletniških točk na območju pričakujemo še več kolesarjev, bomo na Podutiški cesti dodatno opozorili na njihovo prisotnost,« so še povedali na MOL.

»Čeprav obstoječa cesta zaradi pomanjkanja prostora ne omogoča ureditve kolesarske steze, smo varnost kolesarjev izboljšali tako, da smo na odseku od ceste Pod Kamno Gorico do avtobusnega obračališča Podutik (linija LPP številka 5) zarisali oznake za sharrow – souporaba voznega pasu za kolesarje in motorni promet. Hitrost na tem območju je omejena na 40 km/h, na Podutiški in Dolniški cesti je več hitrostnih ovir. Prav tako smo dopolnili prometno signalizacijo v okolici, s čimer še izboljšujemo varnost v prometu. Letos smo končali obnovo dela Dolniške ceste na odseku med Cesto Andreja Bitenca in gasilskim domom PGD Podutik – Glince, ki vodi do Koloparka Podutik. Lani smo prenovili Podutiški nadvoz in Podutiško cesto med Ledarsko ulico in Ulico bratov Babnik. Dodatno bomo zaradi številnih pobud občanov v bližini v Omersovi ulici predvidoma letos uredili novo otroško igrišče z raznovrstnimi igrali.«

Zaradi velikega navdušenja nad tovrstnimi ureditvami in pobud za nove koloparke nekatera neurejena območja in divja parkirišča že več let spreminjajo v kolesarske poligone. Vzpostavljajo jih tudi v bližini sosesk Javnega stanovanjskega sklada MOL, kot sta koloparka pri soseskah na Cesti v Gorice in Novo Brdo, ureditev še enega pa predvidevajo v okviru Športnega parka v Novem Polju. Prvi kolopark so uredili leta 2016 v Šiški, leto pozneje za Bežigradom, nato še v Novih Fužinah in lani v Štepanjskem naselju. »Ker so peščene podlage na nekaterih koloparkih po več letih uporabe nekoliko dotrajale, smo junija letos utrdili površine in odpravili poškodbe na stezah v Novih Fužinah in za Bežigradom. Ob koloparku v Štepanjskem naselju smo nedavno, po željah in pobudah meščanov, namestili dve klopi in koš za odpadke,« dodajajo na MOL.

Tudi popravljalnica

In kje so urejeni koloparki v Ljubljani? Z ureditvijo koloparka v Šiški so nekoč degradirano območje ob Celovški cesti spremenili v rekreacijsko površino. V sklopu parka so uredili samopopravljalnico koles, na kateri je mogoče napolniti zračnice, s priloženimi ključi zamenjati pnevmatiko in s preostalimi kosi orodja opraviti manjši servis na kolesu in s tem povečati tako mobilnost kot tudi varnost v prometu. Ob križišču Linhartove in Topniške ceste so v okviru evropskega tedna mobilnosti leta 2017 uredili nov kolesarski poligon kolopark za Bežigradom, namenjen brezplačni igri in urjenju spretnostnih veščin z vsemi vrstami voznih pripomočkov. V Šiški je pumptrack urejen še pri trgovskem centru Aleja.

Na Fužinah

Potem ko so v letu 2016 končali prvo fazo ureditve Bike parka Ljubljana, je zaživel še novi del, ki je tik ob končni postaji avtobusa številka 5, na koncu Podutika. Oba sta povezana z makadamsko cesto, v načrtu pa je že tretja faza, v kateri se bosta oba dela povezala s čisto pravimi kolesarskimi enoslednicami, uredili bodo tudi več dodatnih poti. V sodelovanju s KD Rajd so informacijsko točko Zelene prestolnice Evrope 2016 izpred mestne hiše prestavili v Podutik in jo namenili za potrebe delovanja Bike parka Podutik. Prav tako bo postala izhodišče za cestne in gorske kolesarje na območju Polhograjskih dolomitov. Leta 2018 so uredili največji kolesarski poligon v Sloveniji, kolopark Fužine.

V Štepanjskem naselju, na zelenici med Štepanjskim nabrežjem in Parmsko cesto, v neposredni bližini Vrtca Otona Župančiča, je MOL novembra 2022 uredila nov kolopark, že šestega po vrsti. Velik je okoli 900 kvadratnih metrov in je eliptične oblike. Ima zunanjo zanko, dvojno stezo in vmesno povezovalno zanko.