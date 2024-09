Dišalo bo po praženem krompirju

Svetovni festival praženega krompirja 2024 bo to soboto v Črni na Koroškem. Odločitev o kraju svetovnega festivala je bila sprejeta na občnem zboru Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi 18. maja 2024.

»Ekipe, ki so lani pražile na svetovnem festivalu praženega krompirja v Bovcu, smo že obvestili o kraju letošnjega dogodka,« so sporočili organizatorji. »Vsi, ki bi želeli pražiti krompir, ste dobrodošli.« Potencialni pražilci namero o sodelovanju na festivalu sporočite na info@krompir.si. Število ekip je zaradi velikosti prireditvenega prostora omejeno na 60 stojnic, zato bodo prijave potrjevali do zasedbe razpoložljivih mest. Velja pravilo vrstnega reda prijave, zato se prijavite čim prej.

Pražilci in njihovi sodelavci naj spoštujejo deset zapovedi.

Uradni del

Poleg običajnih pravil, ki veljajo za tovrstne prireditve, pražilce in njihove sodelavce prosijo, da spoštujejo deset zapovedi, ki so jih pripravili. Sodelujoči naj si uredijo kuhinjo, kjer bodo pražili krompir, ekipe naj bodo prepoznavne in naj se opremijo v slogu festivala. Med zapovedi so zapisali količino krompirja, to je 50 kg, lahko tudi več.

Uradni del se bo začel ob 12.30 z društvenimi fanfarami, s pozdravom in Himno praženemu krompirju. Do takrat mora biti pražen krompir pripravljen, brezplačno pa ga bodo začeli deliti po koncu himne, to je »točno okoli« 13. ure. »Ne popustite pod pritiskom lačnih prijateljev in agresivnih obiskovalcev!« so še sporočili organizatorji.