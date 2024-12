Diplomirana medicinska sestra Saša razkrila žalostne zneske (VIDEO)

V tokratnem podkastu Sovoznik se je voditelju Gregorju Knafelcu pridružila Saša Mohar, diplomirana medicinska sestra z dolgoletnimi izkušnjami na Očesni kliniki UKC Ljubljana, s svojim delom dokazuje, kako ključna je njihova vloga. Njena predanost, strokovnost in človečnost vsak dan pripomorejo h kakovostni oskrbi pacientov. Kot poudarja: »Trudimo se, da kakovost živimo, ne samo sledimo pravilom in certifikatom.«

Plačilo ni stimulativno

Razmere v slovenskem zdravstvu so težke, kar odvrača že mlade, ki se šele izobražujejo za poklic. Moharjeva opozarja, da pomanjkanje kadra ogroža kakovost oskrbe: »Ko zmanjka ljudi, kakovost postane iluzija.« Na očesni kliniki se medicinske sestre vsak dan soočajo z izzivi, ki zahtevajo prilagoditve in odpovedi storitev zaradi premalo osebja. Dolgotrajno delo v takih razmerah škodi tudi njihovemu zdravju. Plače so pogosto nesorazmerne s stresom in odgovornostjo njihovega dela, kar mnoge sili k odhodu iz poklica. »Srednja medicinska sestra je pred kratkim prejemala le okoli 800 evrov mesečne plače,« razlaga Moharjeva in doda, da mnoge zaradi slabih razmer, predvsem plač, zapustijo poklic.

Empatija kot ključ do boljše oskrbe

Na očesni kliniki se medicinske sestre srečujejo s pacienti, ki so izgubili vid. To je izjemno travmatična izkušnja, a sočutje in podpora medicinskih sester pacientom pomagata, da najdejo moč za naprej. Multidisciplinarni timi, vključno s psihologi in tiflopedagogi, sicer pomagajo pacientom, a prav empatija medicinskih sester ostaja nepogrešljiva.

Čeprav je stanje slovenskega zdravstva kritično, Moharjeva ostaja zavezana svojemu poklicu. Njeno delo in delo njenih kolegic je neprecenljivo za paciente, ki se soočajo z največjimi življenjskimi izzivi. Medicinske sestre so resnične junakinje našega zdravstva, ki potrebujejo večjo podporo in priznanje.