Otroci so naše največje bogastvo in dar. Tega se zavedata tudi 45-letna Katarina in Dani Cukjati z Vrhnike. Devet jih imata, veselja pri hiši ne manjka, tudi dela ne. Na vratih nas pričaka Dani, tudi župan občine Vrhnika, žena Katarina pa je skupaj z otroki, vsak od njih ima svoje dnevne zadolžitve in naloge v gospodinjstvu, ravno pospravila mizo. Tri popoldne je bilo. Polovica družine je bila zbrana doma, preostali po krožkih (aktivni so pri skavtih, verouku, športu, baletu), dejavnostih in na srednji šoli. Klasičen četrtek, pač. »Imava devet otrok. Prva je Emilija, ki bo kmalu dopolnila 18 ...