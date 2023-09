Delodajalci razkrivajo, kakšen kader iščejo

Delodajalci vse pogosteje iščejo kandidate z znanji in spretnostmi, potrebnimi za razumevanje odnosov in iskanje kompromisov med izzivi povpraševanja po energiji in ustvarjanju prihodkov na eni ter ohranjanju okolja, spodbujanjem tehnoloških inovacij in ustvarjanjem družbenih koristi na drugi strani, ugotavlja zaposlitveni portal MojeDelo.com.

»Trajnostno delovanje je postalo eden izmed pomembnejših ciljev sodobnih podjetij, ki se zavedajo, da imajo poleg ekonomske odgovornosti tudi etično, družbeno in okoljsko odgovornost. Strateški trajnostni razvoj podjetja zahteva nova znanja in kompetence zaposlenih z različnih področij, saj trajnostno ozaveščen in usposobljen kader pomembno prispeva k trajnostni transformaciji in delovanju podjetja. Po drugi strani pa tudi iskalci zaposlitve pričakujejo, da bodo podjetja ravnala družbeno odgovorno,« so v MojeDelo.com ta teden povzeli svoj pregled trendov v letošnjem letu.

Vpliv človekovih dejavnosti na okolje

Med znanji in kompetencami, ki jih podjetja že iščejo, so na prvem mestu izpostavili okoljsko ozaveščenost, to je razumevanje vpliva človekovih dejavnosti na okolje ter zavedanje potrebe po varovanju naravnih virov in ekosistemov.

Omenili so tudi podnebno pismenost, ki se nanaša na poznavanje podnebnih sprememb, njihovih vzrokov in posledic ter sposobnost prispevanja k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

V nadaljevanju so navedli etično ravnanje v luči razumevanja družbenih in etičnih vidikov poslovanja ter sposobnosti prepoznavanja in obvladovanja etičnih dilem, ob tem pa še socialno odgovornost v smislu zavedanja vloge posameznika in organizacije pri izboljšanju družbenih razmer ter krepitve pozitivnih vplivov na skupnost.

Opozorili so še na trajnostni razvoj oziroma poznavanje konceptov trajnostnega razvoja in sposobnost integriranja teh načel v poslovno strategijo in delovanje.

»Trajnostna znanja in kompetence se razvijajo skozi izobraževanje, izkušnje na delovnem mestu, sodelovanje v projektih in druge priložnosti za učenje,« je poudarila Monika Burjek s portala.

Kompleksen proces

Kot so še navedli pri MojeDelo.com, strokovnjake s področja trajnosti in ESG (področja okolja, družbe, upravljanja) zaradi naraščajoče pomembnosti trajnostnih vprašanj v poslovnem svetu iščejo tudi podjetja pri nas.

»Med njimi je kar nekaj takšnih, ki imajo trajnostno naravnano strategijo, potrebo po tovrstnem kadru pa izražajo tudi finančne institucije, svetovalna in tehnološka podjetja ter farmacevtske družbe,« je pojasnila Burjek.

Iskanje kadra z dobro razvitimi trajnostnimi kompetencami je sicer po ugotovitvah portala kompleksen proces. Pomembno je upoštevati, kako dobro se kandidat ujema s podjetjem in njegovo kulturo, poleg tega pa tudi, ali lahko prispeva k trajnostnim ciljem organizacije, so navedli. Skrb za okolje in trajnostni razvoj sta izrazito pomembni vrednoti generacije Z (rojeni med letoma 1995 in 2012), ta kader pa zato velja začeti vključevati v procese ustvarjanja in odločanja, so sklenili.