Del avtocesta zaprt, zaradi snežnih razmer omejitve

Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton velja tudi na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto-Vipava. Omejitve ponekod veljajo tudi zaradi snežnih razmer.

Na Primorskem na nekaterih cestah veljajo omejitve ali prepoved prometa zaradi burje, ki pa bo po napovedih vremenoslovcev na veselje voznikov danes čez dan postopno slabela.

Sobotno sneženje je namreč zajelo večji del države

Omejitve pa ponekod v državi veljajo tudi zaradi snežnih razmer, sobotno sneženje je namreč zajelo večji del države. Po poročanju prometnoinformacijskega centra je cesta čez prelaz Vršič zaprta . Na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh so obvezne verige zaradi snega. Na cesti Ajdovščina-Črni Vrh-Col-Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Cesta Poljana-Mežica je zaprta zaradi plazu.

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da morajo imeti v primeru snega na vozišču na prelazih in ostalih višje ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki.