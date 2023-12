V večjem delu države sneži, na Kredarici v dveh dneh meter in pol snega

Po pestrem vremenskem dogajanju je Slovenijo popoldne od severa prešla hladna vremenska fronta, meja sneženja se je hitro spuščala in se v večjem delu države spustila do nižin, je na omrežju X objavila Agencija RS za okolje.

Na Kredarici je medtem v zadnjih dveh dneh zapadlo skoraj meter in pol novega snega, so dodali.

Kako bo ponoči?

Ponoči bodo padavine postopno slabele in do jutra ponehale, najkasneje v jugovzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, v alpskih dolinah okoli -6, ob morju do 4 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo že zjutraj od severozahoda zjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Čez dan bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 9 stopinj Celzija, še navaja agencija za okolje.

