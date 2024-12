Davkoplačevalski denar šel v strankarska glasila SDS

Predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, Tamara Vonta je dejala, da so ugotovitve komisije potrdile, da se je med vlado Janeza Janše davkoplačevalski in denar državnih podjetij pretakal v »strankarska glasila SDS«. Vmesno poročilo napoveduje do poletja, preiskavo bodo razširili tudi na druge stranke.

Preiskovalna komisija ni bila ustanovljena zato, da bi preiskovala medije, ki so kritični do trenutne oblasti, komisija preiskuje zlorabo javnega denarja in vpletenost politike v to, je poudarila Vontova. »Naše ugotovitve so več kot potrdile, da smo bili med vlado Janeza Janše priča hudim zlorabam in pretakanju davkoplačevalskega denarja in denarja državnih podjetij v njena strankarska glasila,« je dejala Vontova.

Preiskovalna komisija DZ je pretekli teden zaslišala direktorja Nove24TV Borisa Tomašiča in nekdanjega direktorja založbe Nova obzorja in nekdanjega urednika tednika Demokracija Jožeta Biščaka. »Gre za t. i. medije, strankarska glasila, ki so pod očitnim nadzorom stranke SDS,« je dejala Vontova. Slednje lahko po njenem mnenju vsak vidi po vsebini teh medijev, ki je bila med letoma 2020 in 2022 naklonjena izključno vladi Janeza Janše, obenem pa je napadala njene politične in druge nasprotnike.

V Sloveniji imamo svobodo in pluralnost medijev, vpisanih v razvid. Četudi delujejo kot strankarski, se politika vanje ne sme vtikati, je dejala. Ob tem je sporno tudi, od kod so prišli finančni viri za delovanje teh strankarskih medijev oz. glasil, je dodala.

Po zamenjavi oblasti leta 2020 se je znatno povečalo oglaševanje na Novi24TV, podatki kažejo, da je večina teh dodatnih finančnih virov prišla z naslova javnih proračunskih porabnikov in državnih podjetij. »Tega ni mogoče pojasniti nikakor drugače kot s tem, da je politika vplivala na državna podjetja kot največje oglaševalce oziroma medijske agencije, ki razpolagajo s temi sredstvi,« je izpostavila.

Takoj po zamenjavi oblasti je državni Telekom Slovenije televiziji Nova24TV začel plačevati nadomestilo za predvajanje, to pa je bilo po besedah Vontova precej višje od tistega, kot bi ji po nekih objektivnih kriterijih pripadalo. Pred letom 2020 je Telekom Slovenije namreč zavračal plačevanje tega nadomestila Novi24TV. Tako si je Nova24TV zagotovila velik del letnega proračuna, »ki so ga prej z nepojasnjenimi nakazili z Madžarske polnili oligarhi, povezani z Viktorjem Orbanom, prijateljem Janeza Janše,« je dejala.

Na računih omenjenih medijev pa so se v istem času znašla tudi visoka denarna sredstva od podjetij, »ki nimajo niti spletnih strani, nobenega kontakta na spletu, jih praktično ni, ne obstajajo«. »Kljub temu so se v času prejšnje vlade odločili, da množično zakupujejo oglase v strankarskih glasilih,« je dejala. »Vsa res niso povezana, a je vsem skupno nekaj – vsa se napajajo z denarjem od podjetja, ki ima koncesijo za urejanje voda,« je izpostavila. Ob tem je spomnila, da je prejšnja vlada zvišala sredstva za urejanje vodotokov. »Ta ista podjetja so strankarskim glasilom nakazala več 100.000 evrov, toliko za oglaševanje dajejo največja slovenska podjetja, ne pa podjetja, ki sploh nimajo zaposlenih, niti kontakta, niti spletne strani, ki dejansko ne obstajajo,« je podčrtala.

Z vsemi temi ugotovitvami so prejšnji teden skušali soočiti tedanja odgovorna na Novi24TV in Demokraciji. Namesto pojasnil in argumentov pa so dobili »norčevanje, žalitve in izgubo spomina«. »Meni je jasno, zakaj, ker se drugače enostavno ni mogoče odzvati na razkritje teh rabot, ki so se dogajale med prejšnjo vlado in ki jo tudi preiskujejo kriminalisti,« je dejala.

Komisija bo delo nadaljevala

Komisija bo delo nadaljevala, je napovedala, »kljub številnim političnim in drugim pritiskom, osebnim diskreditacijam ne bomo odnehali, dokler ne bomo prišli do konca vsem nepravilnostim in političnim zlorabam«. Preiskovanje komisije pa je namenjeno tudi spremembam zakonodaje, »ki bo takšne nečedne posle onemogočala«. Proces ugotavljanja zlorab, ki jih preiskuje komisija, in priprava zakonodaje pa po njenih besedah potekata vzporedno.

Preiskavo bodo širili tudi na druge stranke, saj so indice o zlorabah javnega denarja našli tudi pri stranki Konkretno Zdravka Počivalška in stranki Naša Dežela Aleksandre Pivec.

Poteka tudi analiza objav na družbenem omrežju facebook, po besedah Vontove gre za sporno financiranje iz tujine, za obrazce, ki so bili objavljeni na facebooku. »Facebook je nekoliko trši oreh, ampak naredili bomo vse, kar je v naši moči, da od njih dobimo odgovore,« je sklenila.