Se je že začelo: zastoji na več koncih Slovenije, še večje lahko pričakujemo prihodnje dni

Začenjajo se poletne počitnice, zaradi česar lahko na naših cestah v prihodnjih mesecih pričakujemo povečan promet in zastoje. Po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste so bili danes na nekaterih delih Slovenije zastoji. Že zgodaj popoldne je center poročal, da je bila na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Vrhniko v smeri proti Ljubljani 15 - 20-minutna zamuda. Zastoji so bili tudi na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Framu, na cesti Lesce - Bled - Bohinjska Bela skozi Bled (obe smeri) ter na cesti Šmarje - Koper.

Po zadnjih podatkih je zastoj na ljubljanski obvoznici in naprej do Brezovice (10-15 minut). 15-minutna zamuda je tudi od priključka Ljubljana jug proti Šmarju Sap.

Na hitri cesti Škofije - Koper je bil, kot so zapisali, zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, in sicer pred priključkom Koper center, Slavček proti Izoli. Zaradi enakega razloga je bil zaprt tudi vozni pas v predoru Kastelec v smeri proti Kopru. Pred Uncem v smeri proti Kopru pa je bil promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

Po poročanju STA se je na gorenjski avtocesti okoli 13.30 pri izvozu Vodice v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena voznica osebnega vozila. Avtocesta med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani je bila zato nekaj časa zaprta, promet pa je bil oviran do 14.30, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Od prihodnjega vikenda dalje bo predvidoma še huje

Po poročanju omenjenega centra lahko povečan promet pričakujemo vse do konca oktobra. Najhuje bo seveda ob vikendih, ko ljudje gredo oziroma se vračajo z dopusta. Njihov prometni koledar za danes popoldne napoveduje visoko gostoto prometa. Enako za to soboto in nedeljo. Naslednji konec tedna pa je pričakovati še večjo gnečo. Koledar za petek popoldne napoveduje zelo visoko gostoto prometa, ki bo nato predvidoma tudi v soboto dopoldne in v nedeljo popoldne. Visoka gostota prometa pa se bo nato predvidoma nadaljevala ob koncih tedna še ves julij in avgust.