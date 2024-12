Danes pozno zvečer zaprt del ljubljanske obvoznice! Čakali boste tudi na Dolenjskem

V Ljubljani in drugih večjih mestih zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mest in na mestnih obvoznicah. Še posebej je promet zgoščen na ljubljanski obvoznici.

Na ljubljanski severni obvoznici bo med Celovško cesto in Kosezami danes ponoči po 23. uri polurna popolna zapora zaradi postavitve obvestilnih tabel.

Dela na avtocesti

Ker asfaltirajo Dolenjsko avtocesto, je danes in v sredo med priključkoma Višnja Gora in in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas od 9. do 20. ure.

V četrtek bo med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas od 9. do 20. ure.

V petek zapore ne bo.

V soboto bosta med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani zaprta vozni in pospeševalni pas od 8. do 20. ure.

Zastoji so pričakovani, zato temu primerno načrtujte pot.