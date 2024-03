Čustveni zapis gorskega reševalca Nejca, ki je iz kanjona reševal očeta in sina

Poročali smo, da se je v petek zgodila nesreča in da je v kanjon Mostnica padel fant, za njim pa je nato v kanjon skočil še oče. Nesreča bi se lahko končala tragično, a k sreči se je le s poškodbami.

V reševanju je sodelovalo 62 oseb, med njimi tudi gorski reševalec Nejc Pogačnik, ki je opisal, kaj se je dogajalo na facebook strani bohinjskih gorskih reševalcev.

Zapisal je, da se je pozivnik oglasil ravno po končanem kosilu, in da ga je od mize skoraj katapultiralo, »med hojo proti vhodnim vratom se še opravičim, da so družinski plani ponovno padli v vodo. Do sedaj se je tega verjetno že navadila, upam pa, da bo nekoč to silo, ki nas žene na pomoč, tudi razumela.«

»Na postaji izredno stanje. V rekordnem času zberemo opremo, sam letim po neoprenski obleki in čevlje in prvih 10 nas je v nekaj minutah pri Češenjskem mostu, kjer se je zgodila nesreča. Po oceni stanja se napravim v neopren, nadenem plezalni pas, ostali kolegi pa pripravljajo vse potrebno, da so naju z Borutom spustili v kanjon, kjer sta na edini skali sredi toka čepela ponesrečeni fant in njegov oče, ki mu je priskočil na pomoč. Kmalu se nama spodaj pridruži še Klemen,« je zapisal Nejc.

Zapiše, da so bili po prvi oceni poškodb začudeni, da jo je fant tako »dobro« odnesel. »Fanta imobiliziramo in pričnemo z dvigom iz kanjona. Mudilo se je, poleg poškodb je bil zaradi mrzle Mostnice tudi podhlajen. V kanjonu sva ostala sama z očetom. Njegovo skrb sem skušal zamotiti z razlago naših manevrov in ga s spodbudnimi besedami kar se da pomiriti. Hitro sva bila za dvig na vrsti tudi midva. Vse skupaj se je odvilo izjemno hitro, verjetno pa so se fantu in njegovemu očetu te minute zdele kot ure. Po prihodu iz kanjona sem bil presenečen nad zbrano druščino reševalcev vseh profesij – bojda nas je bilo skupaj na intervenciji kar 62.

V nadaljevanju še zapiše, da so fanta skupaj z očetom s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana in da obema želijo uspešno in kar se da hitro okrevanje. »Kasneje se je izkazalo, da je fant padel približno 20 metrov globoko in samo predstavljam si lahko, kako mora biti njegov nevidni varuh danes »zmahan«, utrujen in »musklfibrast«. Oče, ki se je instinktivno po strmem gozdnem terenu spustil v kanjon, zaplaval v Mostnico in svojega sina spravil iz vode, je svojemu sinu verjetno rešil življenje, na srečo pa jo tudi sam odnesel brez večjih poškodb.«