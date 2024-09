Čudoviti svet narodnih noš: kulturna zapuščina, ki nas povezuje s sosedi

V avli Gledališke in koncertne dvorane Lendava je potekala posebna slovesnost z odprtjem razstave z naslovom Pot medžimurske noše, ki zaznamuje zaključek mednarodnega projekta Out of the Box. Projekt, podprt s programom Ustvarjalna Evropa, je povezal tri države – Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko – v raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine narodnih noš.

Bogata kulturna dediščina nas povezuje s sosedi.

Na dogodku je zbrane nagovorila tudi direktorica lendavske občinske uprave Lidija Vučko Bukovec, ki je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja in ohranjanja kulturne dediščine: »Občina Lendava s ponosom podpira tovrstne pobude, saj verjamemo, da ohranjanje in raziskovanje kulturne dediščine krepita našo povezanost in razumevanje med različnimi kulturami.«

Lendava gosti slikovito razstavo. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Razstava je rezultat obsežnega raziskovalnega dela, ki vključuje prispevke umetnostnih zgodovinarjev, muzejev in drugih strokovnjakov. V okviru projekta so bili ustvarjeni strateški dokumenti, publikacije in digitalne vsebine, ki predstavljajo trenutno stanje narodnih noš v Medžimurju ter primerjave s podobnimi nošami v sosednjih regijah Slovenije in Madžarske.

Povezava več društev

Projekt Out of the Box, v katerem sodelujejo Društvo Kultivator, Kulturno-umetniško društvo Veseli Međimurci iz Čakovca, Hrvaško kulturno društvo Pomurje iz Lendave in Hrvaško društvo Augusta Šenoe iz Pécsa, je dokazal, kako pomembno je medkulturno sodelovanje pri ohranjanju in raziskovanju skupne kulturne dediščine. Zato se vsekakor splača obiskati razstavo in odkriti čudovit svet medžimurskih narodnih noš ter se spomniti bogate kulturne zapuščine, ki nas povezuje z našimi sosedi.

Razstava je rezultat obsežnega raziskovalnega dela.

Sicer pa, kot je bilo slišati, je celotni projekt izrazito interdisciplinaren in vključuje institucije, muzeje, umetnostne zgodovinarje in druge strokovnjake. Njihov prispevek vključuje ustvarjanje strateških dokumentov, publikacij in digitalnih vsebin.

Rezultati raziskav, predstavljeni v knjigi, kažejo na več ključnih točk današnjega stanja narodnih noš v Medžimurju in sosednjih regijah. Iz študije je jasno razvidno, da so na tem območju kostumi, ljudje, ki jih poznajo, in tisti, ki jih aktivno nosijo ob različnih priložnostih, največkrat v folklorni rabi.