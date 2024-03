Čudežno zdravilo, ki v Sloveniji podira vse rekorde

Poraba zdravila ozempic v Sloveniji ruši rekorde. Pa ne samo zato, ker ga vse bolj potrebujejo sladkorni bolniki, pač pa tudi, ker ga posamezniki brez kakršnihkoli bolezni zlorabljajo za namene hujšanja. Pri tem jim s predpisovanjem receptov pomagajo nekateri zdravniki. Na ZZZS potrjujejo, da se tovrstne zlorabe žal dogajajo.

Poraba omenjenega zdravila je pri nas skokovito narasla: leta 2019, ko je doseglo slovenski trg, je bilo izdanih 4.288 pakiranj, lani že 106.039. Večina ga je bila predpisanega na zeleni recept, kar pomeni, da je stroške v celoti kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V treh letih so izdatki za to zdravilo znašali skoraj 15,5 milijona evrov.

Zdravilo na bel recept mora pacient plačati sam: iz žepa so ljudje zanj do zdaj namenili 1,2 milijona evrov. Zelen in bel recept se torej razlikujeta zgolj po viru financiranja, indikacije za to, da ga zdravnik lahko predpiše, pa so v obeh primerih iste. Zdravilo ozempic, ki vsebuje učinkovino semaglutid, je odobreno za zdravljenje odraslih z nezadostno urejeno sladkorno boleznijo tipa 2 kot dodatek k dieti in telesni vadbi kot monoterapija, kadar metformin zaradi intolerance ali kontraindikacij ni primeren, oz. kot dodatek k drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni.

Nepravilnosti so že odkrili

Ista učinkovina, a v drugačnih odmerkih, je odobrena za uporabo pri odraslih kot dodatno zdravljenje k dieti z zmanjšanim vnosom kalorij in povečani telesni dejavnosti za obvladovanje telesne mase, vključno z izgubo telesne mase in vzdrževanjem telesne mase, pri odraslih z začetnim indeksom telesne mase (ITM) večjim od 30 ali večjim od 27 in manjšim od 30, ki imajo sočasno vsaj eno z debelostjo povezano bolezen, kot npr. disglikemijo (prediabetes ali sladkorna bolezen tipa 2), hipertenzijo, dislipidemijo, obstruktivno apnejo v spanju ali bolezni srca in ožilja.

Ampak v tem primeru, ko so odmerki drugačni, se zdravilo prodaja pod imenom wegovy. Ker tega v Sloveniji še ni, posamezniki posežejo po zdravilu ozempic. Pri tem ne morejo brez pomoči zdravnikov, saj potrebujejo recept. Tega dobijo od strokovnjakov najrazličnejših specialnosti, med njimi tudi od zdravnikov in zobozdravnikov brez formalnih podiplomskih znanj, dermatovenerologov, pnevmologov …

FOTO: Florian Gaertner Dpa Picture-alliance Via Afp

Obstajajo primeri, ko zdravniki predpisujejo zdravilo sebi, svojim bližjim, znancem ali prijateljem samo zato, ker bi radi hitreje izgubili kakšen odvečen kilogram. V okviru nadzorne dejavnosti na ZZZS takšno, nedovoljeno uporabo nadzirajo in sankcionirajo. Žal se tovrstne zlorabe dogajajo, pravijo. Odkrili so že nekaj nepravilnosti, zaradi katerih so zavrnili predpis tega zdravila pri posameznih bolnikih, ki niso izpolnjevali omejitve predpisovanja na zeleni recept. V takih primerih Zavod skladno z vladno uredbo uveljavlja povračilo škode.

Podatki o tem, kdo vse predpisuje omenjeno zdravilo so bili »naravnost šokantni« tudi za prof. dr. Andreja Janeža, predstojnika Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v ljubljanskem kliničnem centru. Ta je mnenja, da bi moral biti vzpostavljen red in nadzor, kdo to terapijo sploh lahko predpisuje in se poslužiti možnosti, da se v primeru motenj v preskrbi z zdravilom lahko začasno omeji predpisovanje oziroma izdaja zadevnega zdravila. A kot pravijo na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke v Pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini ni določbe, po kateri bi lahko ukrepali na opisan način.

Motnje v oskrbi

Kot zdaj kaže, bodo porabo zdravila omejile kar razmere na trgu, saj izjemno veliko povpraševanje že povzroča občasne motnje v oskrbi, ki se bodo predvidoma nadaljevale tudi letos.

O tem JAZMP obvešča tudi slovenske zdravstvene delavce (nazadnje jih je 3. oktobra lani) in jih ob tem spodbuja k dodatnemu razmisleku pri uvajanju zdravila ozempic novim sladkornim bolnikom kot tudi pri predpisovanju izven odobrenih in razvrščenih indikacij (predpisovanje na beli recept): »Zdravilo ozempic je odobreno le za zdravljenje odraslih z nezadostno urejeno sladkorno boleznijo tipa 2 kot dodatek k dieti in telesni vadbi. Kakršna koli druga uporaba zdravila, vključno z uporabo za obvladovanje telesne mase, predstavlja uporabo izven odobrene indikacije in trenutno ogroža dostopnost zdravila za bolnike, za katere je zdravilo indicirano.«

Ob tem na JAZMP dodajajo, da je uporaba zdravila izven odobrenih indikacij izjemoma mogoča, če ni drugega odobrenega zdravila za doseganje ustreznih terapevtskih izidov in je taka uporaba utemeljena na podlagi sprejetih najnovejših medicinsko-znanstvenih spoznanj.

»Potekati mora v dogovoru med zdravnikom in bolnikom oz. svojci pod določenimi pogoji. Pri taki uporabi je bistveno povečana odgovornost tako predpisovalca kot tudi bolnika. Če zdravnik predpiše prekoračen največji odmerek zdravila, ali če predpiše drugačno odmerjanje, kot ga določa dovoljenje za promet z zdravilom in drugi predpisi, mora številke izpisati tudi z besedami in poleg te označbe dodati klicaj ter se poleg njega podpisati.«

FOTO: Lee Smith Reuters

Ker nekateri zdravniki menijo, da je za zdravljenje diabetesa na voljo več zdravil, za debelost pa je ta trenutek uspešna le ena učinkovina, jo mirne vesti in na lastno odgovornost predpisujejo. Skokovita rast porabe ozempica kaže, da so pri tem izjemno velikodušni.

Zdravilo je po nekajkrat višji ceni dostopno tudi na črnem trgu, pojavljajo se tudi ponaredki. Evropska agencija za zdravila je nanje opozorila lansko jesen. Peresnike z lažno oznako ozempic so odkrili pri veletrgovcih v EU in Združenem kraljestvu, izvirajo pa od veletrgovcev iz Avstrije in Nemčije. Zato je za ljudi še toliko pomembnejše, da zdravilo dobijo na recept v lekarni.

Proti predpisovanju izven indikacij

Janež je povedal, da so na njihovi kliniki odločno proti predpisovanju terapije tega zdravila izven zelo jasnih medicinskih indikacij. Tudi zdravila predpisana na beli recept morajo po njegovem absolutno slediti strokovnim indikacijam.

»Zdravnik, ki je zdravilo predpisal mora takega posameznika voditi, sproti monitorirati učinkovitost in varnost zdravljenja. Potrebno je celovito zdravljenje debelosti. Pristop mora biti večplasten in interdisciplinaren. Izbira terapije in cilj zdravljenja mora biti določen individualno,« je povedal strokovnjak, ki se mu zdi ključna nadzorovana sprememba življenjskega sloga, podprta s prehranskim svetovanjem, načrtom varne, primerne in zadostne telesne aktivnosti in psihološkimi intervencijami za spreminjanje vedenjskih vzorcev.

»Kadar je potrebno, intervencije za spremembo življenjskega sloga dopolnjujemo in stopnjujemo s farmakoterapijo in metabolično kirurgijo.«

Ob tem je Janež še mnenja, da omejeni viri za farmakološko zdravljenje debelosti ne smejo zaustavljati oblikovanja sodobnih strategij za zdravljenje debelosti: »Menimo, da omejenost virov trenutno zahteva boljšo fenotipizacijo debelosti in njenih posledic, ki bo omogočala, da bomo bolj učinkovite pristope zdravljenja najprej ponudili tistim, ki takšno zdravljenje najbolj potrebujejo.«

Ozempic si pacienti injicirajo v podkožno maščobo, ponavadi v trebuh, s posebnimi injicirnimi peresi enkrat tedensko. Po priporočilih NICE 2022 se zdravljenje debelosti z učinkovno semaglutidom vodi le v specialistični ambulanti za uravnavanje telesne teže in največ dve leti.