Ne boste verjeli: na trgovskih policah že božični okraski

Božični okraski so že na trgovskih policah. FOTO: Š. R.

Hitijo tudi drugi trgovci

Kupci želijo prej

'Šele' novembra?

LJUBLJANA – Se tudi vam zdi, da se božično-novoletni prazniki vsako leto začenjajo prej? Nismo še uradno odkorakali iz poletja, pa so nekateri trgovci na police že postavili božično okrasje.»V zadnjih letih se je za trgovine na drobno uveljavilo, da je že konec avgusta, začetek septembra božično blago na voljo v trgovinah. To velja za trgovine z živili kot tudi za ponudnike, kot je Tedi. Obstajajo stranke, ki že v tem letnem času želijo nakupiti tovrstne izdelke. Trgovine se odzovejo na željo strank in jim omogočajo predčasen dostop do ustreznega sortimenta. Hkrati pa s predčasno dobavo in razpoložljivostjo izdelkov zagotavljamo tudi to, da je ponudba na razpolago v primeru težav z dobavo. Iz tega razloga lahko pri Tediju že zdaj najdete božične izdelke,« je sporočil trgovec, pri katerem smo tudi najprej opazili okrasje. V sporočilu so zapisali še, da bo celotna ponudba sicer na voljo šele konec septembra.Preverili smo, kako je z božično-novoletno ponudbo pri drugih trgovcih. »Ponudba sezonskih prazničnih proizvodov se sicer v jesensko-zimskem času do prehoda v novo leto stalno dopolnjuje, pri čemer so od začetka septembra v ponudbi najprej izdelki jesenskega značaja, tj. medenjaki najrazličnejših vrst, sadje oblito v čokolado ter izdelki iz nugata ter marcipana. Kasneje sledijo tipično božično-decembrski proizvodi, kot npr. čokoladni program z vključenimi čokoladnimi obeski, figurami in adventnimi koledarji kot tudi drugo praznično okrasje. Tovrstne izdelke v našo posebno ponudbo vključujemo od poznega oktobra oziroma od začetka novembra dalje,« so zapisali pri Hoferju in tudi poudarili, da je termin božično-novoletne ponudbe vnaprej določen in se običajno ponovi vsako leto ob istem času. To namreč kupcem omogoča več prilagodljivosti in lažje načrtovanje nakupov.Pohiteli so tudi v poslovalnicah Rutar, kjer načrtujejo »začetek prodaje božičnih izdelkov oziroma okraskov v zadnjem tednu meseca septembra«. Lani se je prodaja začela v začetku meseca oktobra. »Prižig luči in dokončna okrasitev trgovine v prazničnem vzdušju pa se bosta zgodila v novembru.«»V naših trgovinah izdelke, ki so namenjeni prazničnemu času, ponudimo v več valovih, sladkarije naše blagovne znamke Favorina bomo na police postavili oktobra, izdelke Lidlove praznične blagovne znamke Deluxe pa že tradicionalno pozneje v jeseni. Tudi okraske in podobno boste pri nas našli kasneje v jeseni,« pa so sporočili iz Lidla. »Odločitev, kdaj ponuditi izdelke kupcem, temelji na številnih dejavnikih, sledimo pa pri tem tudi želji kupcev, da se na praznična obdarovanja pripravijo nekoliko prej in ne v zadnjem hipu.«'Šele' po prvonovembrskih praznikih bodo okrasje začeli prodajati v Mercatorju. »Takrat bomo z izdelki iz novoletnega programa napolnili prve trgovine. Prve novoletne okrasitve naših trgovin načrtujemo za sredino novembra. Enako je bilo tudi lani.«Podobno bodo storili tudi v Sparu: v sredini novembra.