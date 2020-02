Janez Janša:  Za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni

Po besedah prvaka SDS Janeza Janše poteka drugi krog pogovorov za sestavo nove vlade, torej pogovor o vsebini. Seštevek prioritet potencialnih partneric kaže, da težave vidijo zelo podobno. Tako je, kar zadeva vsebine, mogoče sestaviti večinsko koalicijo, ki bo normalno reševala tekoče težave in nadoknadila še kakšne zamude, je pojasnil.



Po besedah Janše pri pogovorih za oblikovanje nove koalicije vse poteka tako, kot je običajno ob sestavljanju koalicije. Drugi krog pogovorov, torej o vsebini, je običajno najtežji in najzahtevnejši. »Ne nujno najbolj turbulenten, a tisti, ki dejansko odloči, ali je večinsko koalicijo mogoče sestaviti,« je poudaril.



Vse potencialne partnerice so po njegovih navedbah podale svoje prioritete. Seštevek prioritet po njegovih ocenah pove, »da so tukaj svetle in zahtevnejše zadeve«. »Dokaz neke zrelosti je to, da vse stranke, ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali težave, ki so trenutno v Sloveniji, vidimo zelo podobno,« ugotavlja.



Kar je vedno težava, pa so po Janševih navedbah finančni učinki. Trenutno njihov odbor za finance preračunava finančne učinke vsega predlaganega. Na prvi pogled Janša ocenjuje, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni in se bo treba osredotočiti na prioritete ter delati na tem, da bo v prihodnosti več denarja, na podlagi katerega bodo zadostili tudi tistim predlogom, ki jih zagotovo v naslednjih dveh letih ne bo mogoče financirati.