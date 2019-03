Grozljive podrobnosti: prišito roko tiščala v zamrzovalnik, da bi odmrla

21-letnica je prišito roko tiščala v zamrzovalnik, da bi odmrla, vrnila se je celo v bolnišnico in zdravnikom rekla, da roke ne želi imeti prišite.

Sebastian Colarič. FOTO: Mediaspeed, Sn



LJUBLJANA – Znanih je še več podrobnosti o grozljivi zavarovalniški goljufiji , pri kateri si je 21-letnica namerno odrezala roko, da bi pridobila visoko odškodnino. Ženski je zdravniška ekipa roko uspešno prišila, potem ko jo je v bolnišnico dostavila policija, a četverici, vpleteni v goljufijo, to ni bilo po godu, saj ženska ne bi bila stoodstotna invalidka in posledično bi bila odškodnina manjša. Tako so poskušali vse, da bi ji roka odmrla. 21-letnica je prišito roko tiščala v zamrzovalnik, da bi odmrla, vrnila se je celo v bolnišnico in zdravnikom rekla, da roke ne želi imeti prišite, poroča 24ur.Kraj, kjer se je zgodila nesreča, je bil že povsem počiščen, ko so prispeli policisti, ki so bili prav tako kot reševalci obveščeni o dogodku. Odrezano roko so našli na ograji.Osumljeni so nekaj dni za tem na vseh petih zavarovalnicah podali zahtevke za izplačilo zavarovalnine, a do izplačila ni prišlo, saj so kriminalisti še pravočasno zaznali namere osumljencev, pišejo v poročilu policije. Dodajajo: »V primeru, da bi do izplačila prišlo, bi 21-letnica prejela 383.400 evrov zavarovalnine in še 3050 evrov mesečne rente v obdobju od 10-ih let do smrti, kar znaša še dodatnih nekaj 100.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Sicer pa bi glede na sklenjena zavarovanja v primeru 100-odstotne invalidnosti osumljena lahko prejela tudi več kot 1.235.000 evrov zavarovalnine in več 100.000 evrov, izplačanih v obliki mesečne rente.«ni zavaroval le 21-letnice, ki si je odrezala roko. Poskrbel naj bi tudi za družino Sare Veber, ki jo je ustrelil pred štirimi leti.